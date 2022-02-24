Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Çanakkale Boğazı'nın kapatılması talebinde bulunuyoruz (4) - Son Dakika
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Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Çanakkale Boğazı'nın kapatılması talebinde bulunuyoruz (4)

24.02.2022 17:13
Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Çanakkale Boğazı'nın kapatılması talebinde bulunuyoruz (4)

'KARGO UÇAĞI DÜŞTÜ, 10 ASKERİMİZ HAYATINI KAYBETTİ'Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Büyükelçilikte basın mensuplarına açıklamada bulundu, soruları yanıtladı.

'KARGO UÇAĞI DÜŞTÜ, 10 ASKERİMİZ HAYATINI KAYBETTİ'

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Büyükelçilikte basın mensuplarına açıklamada bulundu, soruları yanıtladı. Büyükelçi Bodnar, ülkesinde çatışmaların devam ettiğini belirterek, "Saldırıya uğrayan tüm noktalarda mücadele devam ediyor. Yakın zamanda aldığımız habere göre 1 Ukrayna kargo uçağı düştü, 10 askerimiz hayatını kaybetti. Rusya, özellikle savaş makinelerini ve hava araçlarını Ukrayna'daki askeri tesislerde de kullanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın açıklamasını gördünüz, destek sözleri için kendisine teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı'mız Volodimir Zelenski ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Zelenski, görüşmede yardım talebinde bulundu, Türkiye'den dayanışma mesajı almış oldu" dedi.

YARDIM TALEBİBüyükelçi Bodnar, bağış ve yardımlar için banka hesabı açıldığını söyleyerek, "Pratik yardım açısından Ukrayna Merkez Bankası, bağış ve yardım için özel banka hesabı açtı. Birinin isteği ve iradesi varsa Ukrayna ve silahlı kuvvetlerine yardımlar için minnettar oluruz. Bu daha çok sembolik bir yardım. Bu bağlamda hava sahasının kapalı olması ve Rusya'nın tesisleri bombalanması nedeniyle ülkesine dönemeyenler için lazım olacak. Aynı zamanda geçenlerde Avrupa Birliği büyükelçileriyle bir araya geldiğinde durumu kendilerine de aktardım, ihtiyaç durumunda ülkelerine ulaşmak isteyenler için ilgili yardımları sağlayabilsinler diye. Aynı zamanda Ukrayna toplumu ve ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için buradaki Türk toplumundan da yardım görüyoruz. Bu vesileyle Kırım Türkleri Yardımlaşma Derneği'ne dayanışma ve destekleri için teşekkür ediyorum. Özellikle Türkiye'de Rus diplomatik misyonların önünde protesto yapan Türk ve Ukrayna vatandaşlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.'RUSLAR KÖYLERİ BOMBALIYOR'

Büyükelçi Bodnar, boğazların kapatılması için ihlal delillerini Türk tarafına sunmaya hazır olduklarını belirterek, "Bana göre, Rusya saldırganlık eylemlerle medeni dünyada yerinden oldu. Bence şu an yaptırım politikasının yanı sıra Rusya'yı tüm yönlerde izole etmemiz lazım. Ekonomik çıkarları ya da ulusal çıkarları ne olursa olsun anlayın ki gerçekten Ruslar şu an caniler. Suriye'deki köyleri bombaladıkları gibi Ukrayna'daki köyleri de bombalıyorlar. Artık bu saldırgan devlete 'dur' deme zamanı geldi. Boğazlar konusu Büyükelçilik olarak Türk tarafına nota yoluyla iletildi, Ukrayna tarafının resmi başvurusu var" ifadesini kullandı.


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Büyükelçi, Ukrayna, Ankara, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Çanakkale Boğazı'nın kapatılması talebinde bulunuyoruz (4) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Çanakkale Boğazı'nın kapatılması talebinde bulunuyoruz (4) - Son Dakika
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