Ukrayna: Çin, Rusya'ya Savunma Malzemeleri Tedarik Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Ukrayna: Çin, Rusya'ya Savunma Malzemeleri Tedarik Ediyor

26.05.2025 15:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna istihbaratı, Çin'in Rus savunma sanayisine önemli malzeme tedarik ettiğini açıkladı.

Ukrayna Dış İstihbarat Servisi Başkanı Oleh Ivashchenko, Çin ile Rusya arasında bir trafiğin yaşandığını belirterek, "Çin'in Rus savunma sanayisine kalıp makineleri, özel kimyasal ürünler, barut ve çeşitli bileşenler tedarik ettiğine dair elimizde bilgiler var" dedi.

Ukrayna'dan Rusya ile Çin arasında iş birliği yapıldığı yönünde bir iddia geldi. Ukrayna Dış İstihbarat Servisi Başkanı Oleh Ivashchenko, Çin ile Rusya arasında bir trafiğin yaşandığını belirterek, "Çin'in Rus savunma sanayisine kalıp makineleri, özel kimyasal ürünler, barut ve çeşitli bileşenler tedarik ettiğine dair elimizde bilgiler var" dedi. İstihbarat Servisi Başkanı Ivashchenko, bu ürünlerin özellikle savunma üretim tesislerine gönderildiğini söyledi.

"2024-2025 dönemine ait en az 5 iş birliği bilgisinin istihbarat birimlerince belirlendi"

Ukrayna medyasına konuşan Ivashchenko, "Bilgileri en az 20 Rus fabrikasında doğruladık" ifadelerini kullandı. Oleh Ivashchenko, 2024-2025 dönemine ait olmak üzere, hava savunma ve havacılık sektöründe, Rusya ile Çin arasında ekipman, yedek parça ve teknik belgeleri içeren en az 5 iş birliği bilgisinin istihbarat birimlerince belirlendğini aktardı. Ivashchenko ayrıca, özel kimyasalları içeren 6 ayrı "büyük sevkiyatın" bilgilerinin de ellerinde olduğunu söyledi.

Zelenskiy Çin'i suçlamıştı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, geçtiğimiz ay ilk kez açıkça Çin'i Rusya'ya silah ve barut sağlamakla suçlamıştı. Bu, Zelenskiy'nin Pekin'e yönelik doğrudan askeri yardım suçlaması içeren ilk açıklamasıydı.

Çin ise bu suçlamayı "asılsız" olarak nitelendirmiş, buna rağmen Ukrayna, 3 Çinli kuruluşa yaptırım uygulama kararı almıştı. - KİEV

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Savunma, Ukrayna, Dünya, Rusya, kiev, Son Dakika

Son Dakika Politika Ukrayna: Çin, Rusya'ya Savunma Malzemeleri Tedarik Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzman çavuş, babasına kurşun yağdırdı Uzman çavuş, babasına kurşun yağdırdı
Yaşlı adamın cesedini kulaklarını kesip evinin önüne attılar Yaşlı adamın cesedini kulaklarını kesip evinin önüne attılar
Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde zamana direniyor Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde zamana direniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Pakistan Başbakanı ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Pakistan Başbakanı ile görüştü
Lüks kayak merkezinde 5 ceset bulundu Lüks kayak merkezinde 5 ceset bulundu
Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı
Bakan Uraloğlu duyurdu: Türksat 6A ile ilk uydu ihracatı gerçekleşti Bakan Uraloğlu duyurdu: Türksat 6A ile ilk uydu ihracatı gerçekleşti
Erzurum’dan korkutan heyelan Zemin 12 metre yer değiştirdi Erzurum'dan korkutan heyelan! Zemin 12 metre yer değiştirdi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten Osimhen açıklaması Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması
Çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp başında bekledi Çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp başında bekledi
Bursa’da feci trafik kazası 2 kişi hayatını kaybetti Bursa'da feci trafik kazası! 2 kişi hayatını kaybetti

15:01
Hizmet sıfır, zam okkalı Beykoz Belediyesi’nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi
Hizmet sıfır, zam okkalı! Beykoz Belediyesi'nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi
14:05
İlhan Şeşen hayatını kaybetti
İlhan Şeşen hayatını kaybetti
14:02
Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi Maaşlar ve ikramiyeler artacak
Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi! Maaşlar ve ikramiyeler artacak
13:01
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda detaylar ortaya çıktı
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda detaylar ortaya çıktı
22:17
Aziz Yıldırım’dan Fenerbahçe’nin EuroLeague zaferi sonrası açıklama
Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'nin EuroLeague zaferi sonrası açıklama
22:05
Monaco’yu deviren Fenerbahçe Beko, Avrupa şampiyonu
Monaco'yu deviren Fenerbahçe Beko, Avrupa şampiyonu
21:50
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, final öncesi Mustafa Varank’ın elinden baklava yedi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, final öncesi Mustafa Varank'ın elinden baklava yedi
21:25
Malta, Filistin Devletini tanıma kararı aldı: Ahlaki bir sorumluluk
Malta, Filistin Devletini tanıma kararı aldı: Ahlaki bir sorumluluk
21:17
Beşiktaş uzatma anlarında yıkıldı
Beşiktaş uzatma anlarında yıkıldı
20:59
Süper Lig’de küme düşen son takım Bodrum FK oldu
Süper Lig'de küme düşen son takım Bodrum FK oldu
20:48
AK Partili Çelik’ten terörsüz Türkiye mesajı: Sürece zarar verecek açıklamalarından kaçınılmalı
AK Partili Çelik'ten terörsüz Türkiye mesajı: Sürece zarar verecek açıklamalarından kaçınılmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2025 15:33:31. #7.13#
SON DAKİKA: Ukrayna: Çin, Rusya'ya Savunma Malzemeleri Tedarik Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.