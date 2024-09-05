Ukrayna'da Dışişleri Bakanı Değişimi: Dmitro Kuleba İstifa Etti - Son Dakika
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Politika

Ukrayna'da Dışişleri Bakanı Değişimi: Dmitro Kuleba İstifa Etti

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın istifasının ardından Andriy Sybiga, yeni Dışişleri Bakanı olarak atandı. Parlamento, Kuleba'nın istifasını 240 oyla kabul ederken, Sybiga'nın atanması 254 milletvekilinin oyuyla onaylandı.

05.09.2024 15:12
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Ukrayna'da Dün Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın istifa etmesinin ardından Andriy Sybiga Dışişleri Bakanı olarak atandı.

Ukrayna Parlamento Başkanı Ruslan Stefanchuk, dün Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın istifa dilekçesini ilettiğini duyurmuştu. Kuleba'nın istifası bugün parlamentoda yapılan oturumda görüşüldü. Kuleba'nın katılmadığı oturumda 240 milletvekili Kuleba'nın istifası lehinde oy kullandı. Kuleba'nın istifasının kabul edildiği oturumda yerine gelen isim de belli oldu. Parlamento Andriy Sybiga'nın Dışişleri Bakanı olarak atanmasını onayladı. Milletvekili Yaroslav Zheleznyak yaptığı açıklamada 254 milletvekilini Sybiga'nın Dışişleri Bakanı olarak atanması lehinde oy kullandığını söyledi. - KİEV

Kaynak: İHA

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