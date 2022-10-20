Ukrayna'da zorunlu elektrik tasarrufuna gidildi

Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapılarına yönelik saldırıları nedeniyle ülkede bugün zorunlu enerji tasarrufuna gidildi. Yerel saatle 07.00-23.00 arasında elektrik tüketiminin en aza indirilmesi istenirken, 4 saatlik kesinti uygulanacağı açıklandı.

Rusya'nın bir haftadan fazla süren hava saldırılarının ülkenin enerji altyapısında büyük hasara yol açmasının ardından Ukrayna'da halka elektrik tüketimine yönelik uyarı geldi. Hükümet, bugün yerel saatle 07.00-23.00 arasında elektrik tüketiminin en aza indirilmesini istedi ve 4 saatlik kesinti uygulanacağı açıklandı. Ukrayna elektrik iletim sistemi operatörü Ukrenergo, tüketicilere "anlayış ve destek" çağrısında bulunarak, "Kesintiler dönüşümlü olacak. Kesintinin süresi de bölgesel elektrik dağıtım şirketi tarafından belirlenecek, ancak 4 saatten fazla olmayacak. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ile muharebe sahasında rekabet edemeyen düşman, yine sivil enerji altyapısına saldırdı. Bu nedenle sistemin dengeli bir şekilde çalışması için kontrollü ve dikkatlice hesaplanmış kısıtlamalar uyguluyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna Enerji Bakanı Danışmanı Oleksandr Kharchenko da, "Maalesef yeni verilere göre üretim kapasitemizin yaklaşık yüzde 40'ı ciddi şekilde zarar görmüş durumda. Restorasyon ve onarım çalışmaları devam ediyor" dedi.

Kiev'de elektrik tasarrufu

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko ise Kiev'in elektrikli tramvay hatlarının çoğunun bugün elektrik tasarrufu için hizmet dışı olacağını açıkladı. Klitschko, Kiev halkını mikrodalga fırın ve elektrikli su ısıtıcısı kullanmaktan kaçınmaya çağırırken, işletme sahiplerinden tabela ve ekranlardaki aydınlatmayı sınırlamalarını istedi.

"Bu yapılmazsa geçici kapatmalara hazırlanmalısınız"

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı, dün akşam Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın, 20 Ekim 2022, Ukrayna genelinde elektrik kısıtlamaları getirilecek. Bugün düşman yine enerji üretim tesislerini vurdu. Lütfen bunu ciddiye alın. Saat 07.00 ile 23.00 arasında elektrik kullanımını en aza indirmek gerekiyor. Bu, ülkenin tüm bölgelerinin sakinleri için geçerlidir. Bu yapılmazsa geçici kapatmalara hazırlanmalısınız. Ayrıca yarından itibaren şehirlerde sokak aydınlatmasının kullanımı sınırlandırılacak" uyarısında bulunmuştu. - KİEV