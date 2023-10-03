Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: AB'ye Giriş An Meselesi - Son Dakika

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: AB'ye Giriş An Meselesi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: AB\'ye Giriş An Meselesi
Son Güncelleme: 03.10.2023 10:27

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Konseyi'nin Kiev'de toplandığını ve Ukrayna'nın AB'ye girişinin an meselesi olduğunu belirtti. Zelenski, AB'ye üyelik müzakerelerine başlamak için karar almayı hedeflediklerini ve Ukrayna'nın AB'nin temellerini korumada lider konumunda olduğunu vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Konseyi'nin Kiev'de toplandığını ve Ukrayna'nın AB'ye girişinin an meselesi olduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Bu Konsey ilk kez Avrupa Birliği dışında böyle bir formatta toplanıyor. Ancak resmi olarak dışarıda toplanıyor. Hepimiz biliyoruz ki Ukrayna'nın AB'ye üye olması an meselesi. Dolayısıyla toplantı aslında zaten AB'de gerçekleşti. Objektif olarak bakıldığında ülkemiz, Avrupa birliğinin dayandığı temellerin korunmasında lider konumundadır. İnsan özgürlüğüne ve ulusların eşitliğine değer veren modern Avrupa'nın birliği uluslararası hukuka da değer vermektedir. Bugün özellikle Ukrayna'nın AB'ye tam üyeliği hakkında konuştuk. En önemli entegrasyon hedefimiz bu yıl içinde bir karar alarak üyelik müzakerelerine başlamaktır. Bugün toplantılarda ve müzakerelerde bunun kesinlikle mümkün olduğunu bir kez daha duydum. Ukrayna, Avrupa Komisyonu'nun yedi tavsiyesinden kendisine düşen kısmı kesinlikle yerine getirecektir" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: AB'ye Giriş An Meselesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: AB'ye Giriş An Meselesi - Son Dakika
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