Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD'den 1,5 Milyar Dolarlık Yardımı Açıkladı

Politika

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Barış Konferansı çerçevesinde ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile yaptığı görüşmenin ardından, "Harris'e, ülkemizin ihtiyaçları için 1,5 milyar dolardan fazla kaynak ayıran ABD yardımını açıkladığı için teşekkür ettim" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İsviçre'nin ev sahipliğinde düzenlenen Ukrayna Barış Konferansı çerçevesinde ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile bir araya geldi. Zelenskiy görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Açıklanan ABD askeri yardım paketlerindeki silahların teslimatı, Başkan Biden ile İtalya'da vardığımız Ukrayna'ya ilave Patriot hava savunma sistemlerine ilişkin anlaşmaların uygulanması ve cephe hattındaki durumu ele aldık" dedi.

Zelenskiy görüşmeye ilişkin açıklamasında, "Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e, ülkemizin ihtiyaçları için 1,5 milyar dolardan fazla kaynak ayıran çok önemli bir başka ABD yardımını açıkladığı için teşekkür ettim" ifadelerini kullandı. - BURGENSTOCK