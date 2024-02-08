Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Genelkurmay Başkanını görevden aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi'yi görevden alarak yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy'i atadı.
Ukrayna'da ordu yönetimi değişti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi'yi görevden alarak yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy'i atadı. Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi ile bir araya geldik. Ukrayna'yı iki yıl boyunca savunduğu için kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu yenilenmeyi ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde kimlerin yer alabileceğini ele aldık. Yenilenmenin zamanı geldi" dedi.
Zaluzhnyi'ye teşekkür eden Zelenskiy, "Bugün orduda nelerin değişmesi gerektiğini açıkça konuştuk. Valerii Zaluzhnyi'ye Ukrayna devleti için takımda kalmasını teklif ettim" ifadelerini kullandı.
Zaluzhnyi'yi yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Sırskiy'i atadığını duyuran Zelenskiy, "Bugün General Albay Aleksandr Sırskiy'i Genelkurmay Başkanı olarak atadım" ifadelerini kullanarak, bu atamayı yaparken Ukrayna ordusunun üst kademeleriyle de fikir alışverişinde bulunduğunu da ekledi.
"Yeni yaklaşımlara, yeni stratejilere ihtiyacımız var"
Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ise yaptığı açıklamada, "2024, hazırlıklı olmamız gereken yeni değişiklikleri de beraberinde getirecek. Yeni yaklaşımlara, yeni stratejilere ihtiyacımız var. Bugün Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin liderliğini değiştirme ihtiyacı konusunda bir karar verildi" dedi.
Öte yandan uzun bir süredir Zelenskiy'nin, Zaluzhnyi ile anlaşamadığı ve görevden alacağı iddiaları basın da yer alıyordu. - KİEV
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