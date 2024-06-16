Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya adil bir barışa hazır değil - Son Dakika
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Politika

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya adil bir barışa hazır değil

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İsviçre'deki Ukrayna Barış Konferansı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında, Rusya'nın adil bir barışa hazır olmadığını belirtti. Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna topraklarından çekilmesi halinde barış müzakereleri için hemen masaya oturmaya hazır olduklarını söyledi. Ancak Rusya Devlet Başkanı Putin'in savaşa son vermeyeceğini ileri süren Zelenskiy, Putin'in durdurulması gerektiğini ifade etti. Ayrıca Zelenskiy, Ukrayna'nın Çin'den daha büyük bir rol üstlenmesini arzuladığını ve Çin'den yardım istediğini belirtti. Konferans sonunda kabul edilen ortak bildiriye ise bazı ülkelerin imza atmadığı bildirildi.

16.06.2024 19:46
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İsviçre'deki Ukrayna Barış Konferansı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Gerçek şu ki, Rusya ve Rus yönetimi, adil bir barışa hazır değil" dedi.

İsviçre'de dün başlayan Ukrayna Barış Konferansı sona erdi. Dört Kanton Gölü yakınlarındaki Bürgenstock turizm kompleksinde gerçekleştirilen ve 90'dan fazla ülke ile uluslararası örgütün katıldığı konferansın ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy basın toplantısı düzenledi.

Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna topraklarının tamamından çekilmesi halinde barış müzakereleri için hemen yarın masaya oturmaya hazır olduklarını söyleyerek, "Fakat gerçek şu ki, Rusya ve Rus yönetimi, adil bir barışa hazır değil" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşa son vermeyeceğini ileri süren Zelenskiy, Putin'in diplomatik veya askeri yollarla, "mümkün olan her şekilde" durdurulması gerektiğini ifade etti. Batı'nın sağladığı askeri yardımın savaşı kazanmak için yeterli olmadığını da sözlerine ekleyen Ukraynalı lider, diğer yandan barış konferansına gösterilen ilginin Ukrayna'ya destekte zayıflama olmadığını ortaya koyduğunu söyledi.

Çin'den yardım istedi

Zelenskiy, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için Çin'in daha büyük bir rol üstlenmesini arzuladıklarını ifade etti. Rusya'nın davet edilmemiş olması nedeniyle konferansa katılmayan Çin'e seslenen Zelenskiy, "Çin'in bize yardım edebileceğine inanıyorum. Bu nedenle de bu günlerde Çin tarafından yapılacak belirli teklifleri görmeyi çok isterim" dedi.

Ukrayna'nın asla Çin'i düşmanı olarak tanımlamadığını vurgulayan Zelenskiy, Çin'i dost olarak görüp görmedikleri yönündeki bir soruya cevabında, "İnancıma göre dostlar, zor zamanlarda birbirine yardımcı olur. Çin'in Ukrayna'nın dostu olmasını isterdim. Biz Çin'in toprak bütünlüğünü destekliyoruz ve aynısını Çin'den de bekliyoruz" dedi.

Bazı katılımcılar ortak bildiriye destek vermedi

Konferans sonunda kabul edilen ortak bildiride savaş ve savaşın yol açtığı yıkım nedeniyle Rusya suçlandı. Ortak bildiride, halihazırda Rusya'nın kontrolünde bulunan Zaporijya Nükleer Santrali'nin tekrar Ukrayna kontrolüne geçmesi gerektiği ifade edildi. Rusya ve Ukrayna arasında esir değişimi de talep eden ortak bildiri, Rusya'nın kontrolündeki Ukrayna topraklarının statüsü gibi tartışmalı meseleleri sonraya erteledi.

Diğer yandan katılımcıların büyük çoğunluğu tarafından desteklenen ortak bildiriye Hindistan, Güney Afrika ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin imza atmadı. - BERN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya adil bir barışa hazır değil - Son Dakika

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