Ukrayna Enerji Bakan Yardımcısı Yolsuzluk Suçlamasıyla Tutuklandı - Son Dakika
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Politika

Ukrayna Enerji Bakan Yardımcısı Yolsuzluk Suçlamasıyla Tutuklandı

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna Enerji Bakan Yardımcısı Oleksandr Kheil'in yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi.

12.08.2024 15:03
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Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna Enerji Bakan Yardımcısı Oleksandr Kheil'in yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandığını bildirildi.

Ukrayna Enerji Bakanlığı yolsuzluk suçlamasıyla sarsıldı. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından bugün yapılan açıklamada, Enerji Bakan Yardımcısı Oleksandr Kheil'in yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi. Açıklamada, Kheil'in devlete bağlı bir kömür şirketinin temsilcilerinden, maden ekipmanlarının çatışmaların devam ettiği Donetsk Oblastı'ndaki Pokrovsk cephe hattı yakınlarından Ukrayna'nın batısındaki Lviv-Volyn bölgesine nakledilmesini kolaylaştırmak için rüşvet talep ettiği kaydedildi.

Enerji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Tarafsız bir soruşturma yürütülmesi ve suçun tüm koşullarının tespit edilmesi" için kolluk kuvvetleriyle iş birliği yapıldığı belirtildi.

Kheil'in yolsuzluk soruşturmasına bir enerji tüccarı ile Mykolaiv Oblastı'ndaki bir enerji şirketinin yöneticisi ve Donetsk Oblastı'ndaki bir madencilik şirketinin yöneticisi de suç ortakları olarak dahil oldu. SBU, birkaç rüşvet ödemesinin belgelendiğini ve söz konusu kişilerin suçüstü yakalandığını bildirirken, tutuklanan 4 kişi suçlu bulunmaları halinde 12 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. - KİEV

Kaynak: İHA

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