Ukrayna basınından aktarılan bilgilere göre Kiev merkezine ana yol bağlantısını sağlayan bir viyadük köprüsünün vurulduğu, şehir merkezindeki binaların ve devlet kurumlarının füze saldırılarıyla vurulduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Politika › Son dakika haber... Ukrayna İçişleri Bakanlığı: 'Saldırılarda 8 ölü, 24 yaralı var' - Son Dakika

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