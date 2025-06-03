Ukrayna, Kırım Köprüsü\'nü Su Altından Vurdu

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Rusya ile Kırım Yarımadasını birbirine bağlayan kara ve demir yolu köprüsünü su altından patlayıcılarla vurduğunu duyurdu.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından yapılan yazılı açıklamada, yerel saatle 04.44'te Kırım Köprüsü'nde saldırı düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, "SBU, benzeri olmayan bir özel operasyon gerçekleştirerek Kırım Köprüsü'nü üçüncü kez vurdu. Bu sefer sular altından. Operasyon hazırlığı birkaç ay sürdü. SBU ajanları bu yasa dışı altyapının (Kırım Köprüsü'nün) desteklerini mayınladı ve bugün herhangi bir sivil zayiat olmadan saat 04.44'te ilk patlayıcı cihaz aktive edildi" ifadeleri kullanıldı. Köprünün su altı desteklerinde ciddi hasar meydana geldiği, saldırıda bin 100 kilogram patlayıcı kullanıldığı kaydedildi. Saldırı anına ilişkin görüntü de paylaşıldı.

"Kırım Köprüsü kesinlikle meşru bir hedeftir"

SBU Başkanı Korgeneral Vasyl Malyuk açıklamasında, "Daha önce 2022 ve 2023'te Kırım Köprüsü'nü iki kez vurduk. Bu kez saldırıyı su altında gerçekleştirdik. Ülke topraklarımızda hiçbir yasa dışı Rus tesisinin yeri yoktur. Bu nedenle Kırım Köprüsü kesinlikle meşru bir hedeftir, özellikle de düşmanın (Rusya'nın) onu askerlerine lojistik destek sağlamak için kullandığı düşünüldüğünde. Kırım Ukrayna'dır ve işgalin herhangi bir tezahürü bizim sert tepkimizle karşılaşacaktır" ifadelerini kullanıldı.

Köprü Rusya için stratejik öneme sahip

Kerç Boğazı üzerindeki 19 kilometre uzunluğundaki Kırım Köprüsü, Rusya ile Kırım yarımadası arasında tek doğrudan bağlantı olması nedeniyle kritik önem taşıyor. Köprü, Rus güçlerinin Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgali sırasında da kullanılmıştı. Rus askerleri köprüyü geçerek Kırım'a ulaşmış, daha sonra Ukrayna'nın güneyindeki Herson ve güneydoğudaki Zaporijya bölgelerinin bazı kısımlarını ele geçirmişti.

Rusya 2014'te Kırım'ı Ukrayna'dan ilhak etmişti. - KIRIM