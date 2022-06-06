Ukrayna: "Rus General, Ukrayna'nın doğusunda öldürüldü" - Son Dakika
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Ukrayna: "Rus General, Ukrayna'nın doğusunda öldürüldü"

06.06.2022 11:28
Ukrayna: "Rus General, Ukrayna'nın doğusunda öldürüldü"

Rus Tümgeneral Roman Kutuzov'un öldürüldüğünü bildirdi.

Rus Tümgeneral Roman Kutuzov'un öldürüldüğünü bildirdi.

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Rusya'nın üst düzey kayıplarına bir yenisi daha ekledi. Ukrayna, Tümgeneral Roman Kutuzov olduğunu iddia eden bir fotoğraf yayınlayarak, generalin Ukrayna'nın doğusunda öldürüldüğünü bildirdi. Tümgeneralin nerede ve ne zaman öldürüldüğü bilinmezken, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

ABD Savunma İstihbarat Teşkilatı (DIA) Başkanı Korgeneral Scott Berrier, Ukrayna'nın Rusya ile devam çatışmalarında 10 Rus generalini öldürdüğünü ifade etmişti. - KİEV

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Kaynak: İHA

Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ukrayna: 'Rus General, Ukrayna'nın doğusunda öldürüldü' - Son Dakika

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