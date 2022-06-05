Ukrayna: "Rusya'nın aşağılanmaması çağrısı yalnızca Fransa'yı küçük düşürebilir" - Son Dakika
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Ukrayna: "Rusya'nın aşağılanmaması çağrısı yalnızca Fransa'yı küçük düşürebilir"

05.06.2022 00:57
Ukrayna: "Rusya'nın aşağılanmaması çağrısı yalnızca Fransa'yı küçük düşürebilir"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz" sözlerine tepki göstererek, "Rusya'nın aşağılanmaması çağrısı yalnızca Fransa'yı küçük düşürebilir" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un " Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz" sözlerine tepki göstererek, "Rusya'nın aşağılanmaması çağrısı yalnızca Fransa'yı küçük düşürebilir" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya hakkında yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron dün yaptığı açıklamada, "Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz ki, savaşın durduğu gün diplomatik yollarla bir çıkış yolu inşa edebilelim. Fransa'nın rolünün arabulucu olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı. Dışişleri Bakanı Kuleba ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya'yı küçük düşürmekten kaçınma çağrıları, yalnızca Fransa'yı ve bu çağrıda bulunan diğer tüm ülkeleri küçük düşürebilir. Kendini küçük düşüren Rusya'dır. Hepimiz Rusya'yı nasıl konumlandıracağımıza odaklansak iyi olur. Bu barışı getirecek ve hayat kurtaracak" dedi.

Öte yandan, Macron açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Ukrayna'yı işgal ederek tarihi ve temel bir hata" yaptığını belirtmişti. - KİEV

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Kaynak: İHA

Emmanuel Macron, Dmitro Kuleb, Fransa, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ukrayna: 'Rusya'nın aşağılanmaması çağrısı yalnızca Fransa'yı küçük düşürebilir' - Son Dakika

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