Ukrayna, Rusya'nın Esir Takası İddialarını Yalanladı - Son Dakika
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Politika

Ukrayna, Rusya'nın Esir Takası İddialarını Yalanladı

07.06.2025 17:55
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Ukrayna, Rusya'nın esir takası ve cenaze iadesini ertelediği iddialarını reddetti.

Ukrayna Savaş Esirleri Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rus yönetiminin Ukrayna'nın hafta sonu planlanan esir takasını ve cenazelerin iadesini ertelediği yönündeki iddialarını yalanladı. Rus tarafının anlaşmaya uymayan farklı listeler sunduğu öne sürüldü.

Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinsky'nin Ukrayna'nın savaş esirlerinin takasını ve hayatını kaybeden askerlerin cenazelerinin kabulünü beklenmedik şekilde belirsiz bir süre ertelediği yönündeki açıklamasına Kiev'den tepki geldi. Ukrayna Savaş Esirleri Koordinasyon Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Rus tarafının bugünkü açıklamaları, ne esir takası ne de cenazelerin iadesi konusunda gerçeklerle ve daha önce varılan anlaşmalarla örtüşmemektedir. Geçtiğimiz hafta boyunca her iki taraftan ekipler, askerlerin naaşlarını geri getirmek ve esir takası için çalışma yürüttü. Ukrayna, esir takasına ilişkin İstanbul'daki görüşmelerde kararlaştırılan açıkça tanımlanmış kategorilere göre oluşturulmuş değişim listesini sundu. Rus tarafı, kararlaştırılan yaklaşıma uymayan farklı listeler sundu. Ukrayna cevabını verdi ve şu anda Rus tarafından bir sonraki adım bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.

Cenazelerin kabulü konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Tarih üzerinde anlaşmaya varılmadı. Rus tarafı, anlaşmaya varılan süreci takip etmek yerine tek taraflı eylemlere başvurdu. Ne yazık ki yapıcı bir diyalog yerine bir kez daha manipülasyon ve hassas insani konuları kullanma girişimleriyle karşı karşıyayız. Gerçek bir sonuçla ilgileniyoruz, esirlerimizin ve cenazelerin geri dönmesi. Bunun için mutabık kalınan çerçevede çalışmaya hazırız. Rus tarafını kirli oyunlara son verip yapıcı çalışmalara dönmeye ve önümüzdeki günlerde anlaşmayı net bir şekilde uygulamaya koymaya çağırıyoruz" denildi.

Esir takasının devamında anlaşma sağlanmıştı

Rusya ve Ukrayna, 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da düzenlenen ikinci tur görüşmelerde en genç ve en ağır yaralılar olmak üzere daha fazla esir takası yapılması ve 12 bin askerin naaşlarının teslim edilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı. - KİEV

Kaynak: İHA

Ukrayna, Rusya, kiev, Son Dakika

Son Dakika Politika Ukrayna, Rusya'nın Esir Takası İddialarını Yalanladı - Son Dakika

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