Ukrayna Savcıları, yasak olmasına rağmen tatil yapan milletvekili hakkında dava açtı - Son Dakika
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Ukrayna Savcıları, yasak olmasına rağmen tatil yapan milletvekili hakkında dava açtı

26.07.2023 16:05

Ukrayna savcıları, yasak olmasına rağmen tatile giden bir milletvekili hakkında dava açtıklarını duyurdu. Soruşturma sonucunda milletvekilinin iş gezisi bahanesiyle Polonya'ya seyahat ettiği ve daha sonra ailesiyle Maldivler'de tatil yaptığı tespit edildi. Başkan Zelenskiy, bu olaya atıfta bulunarak savaş sırasında sorumluluklarını yerine getirmeyen ve yolsuzluk yapan yetkililere tepkisini dile getirdi. Henüz suçlama yapılmamış olsa da, sahtekarlık olasılığını soruşturan davada suçlu bulunursa üç yıla kadar hapis cezası verilebilir.

Reuters haber ajansı, Ukrayna savcıları, yasak olmasına rağmen tatile giden milletvekili hakkında dava açtıklarını açıkladı.

Ocak ayından bu yana yetkililerin yurt dışına özel seyahatleri yasaklanmış durumda, ayrıca Rusya'nın Şubat 2022'de tam ölçekli istilasını başlatmasıyla birlikte çoğu Ukraynalı erkek 18-60 yaş arasında ülkeyi terk etmesi de yasaklandı ve sıkıyönetim uygulandı.

Ukrayna Savcıları, yasak olmasına rağmen tatil yapan milletvekili hakkında dava açtı

Soruşturma, milletvekilinin iş gezisi için üç gün boyunca Polonya'ya seyahat ettiğini ve daha sonra hastalık iznine ayrılarak ailesiyle Maldivler'de bulunduğunu tespit etti.

Soruşturmayı yürüten Ukrayna Devlet Soruşturma Bürosu, milletvekilinin Temmuz ayının ortasında Maldivler'in özel adası Ithaafushi'de bir otelde kaldığını belirtti.

Başkan Volodymyr Zelenskiy, Salı günü akşamki konuşmasında doğrudan bu olaya gönderme yapmış gibi göründü ve savaş sırasında sorumluluklarını yerine getirmeyen yolsuzluk yapan yetkililere karşı tepkisini dile getirdi.

"Herhangi bir iç ihanet, herhangi bir 'plaj' tatili veya Ukrayna'nın çıkarları yerine kişisel zenginleşme en azından öfkeye yol açar. Öfke. Unutmayın," dedi.

Henüz herhangi bir suçlama getirilmemiş olup, iş gezisinin süresi, amacı ve hedefi hakkında resmi belgelerde sahtekarlık olasılığını soruşturan davada suçlu bulunursa üç yıla kadar hapis cezası verilebilir.

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