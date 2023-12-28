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Zelenskiy ve Orban, Ukrayna ve Macaristan arasındaki sorunları görüşmek üzere bir araya gelecek - Son Dakika
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Zelenskiy ve Orban, Ukrayna ve Macaristan arasındaki sorunları görüşmek üzere bir araya gelecek

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna ve Macaristan arasındaki sorunları görüşmek üzere yakın zamanda bir araya gelmesi planlanıyor. Macaristan'ın Ukrayna'nın AB üyeliğine ve AB tarafından yapılacak yardımlara karşı çıkması nedeniyle iki ülke arasındaki gerginliği düşürmek amacıyla gerçekleştirilecek toplantı için çalışmalar sürüyor.

Zelenskiy ve Orban, Ukrayna ve Macaristan arasındaki sorunları görüşmek üzere bir araya gelecek
28.12.2023 - 20:36,
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Ukrayna ve Macaristan arasındaki sorunları görüşmek üzere yakın zamanda bir araya gelmesi planlanıyor.

Macaristan, Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğine ve AB tarafından Ukrayna'ya yapılacak yardımlara karşı çıkmaya devam ederken, iki ülke arasındaki gerginliği düşürmek için Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın yakın zamanda görüşmesi planlanıyor.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Yakın zamanda iki lider arasında bir toplantı düzenlemek için çalışıyoruz" dedi.

Zelenskiy, daha önce Ukrayna ve Macaristan arasındaki sorunları görüşmek üzere yapıcı bir toplantı düzenlemesi gerektiğini söylemişti, Orban, daha sonra söz konusu görüşmeye ilişkin Zelenskiy'nin davetini kabul etmişti.

Bu ayın başında Macaristan dışındaki tüm AB ülkeleri Ukrayna ile katılım müzakerelerine başlatmayı kabul etmesinin ardından Macaristan, saatler sonra Ukrayna'ya 50 milyar euroluk AB yardım paketini veto etmişti. - KİEV

Kaynak: İHA
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