Ukrayna, Zelenskiy ve Putin görüşmesi için ortamın hazır olduğunu duyurdu - Son Dakika
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Ukrayna, Zelenskiy ve Putin görüşmesi için ortamın hazır olduğunu duyurdu

30.03.2022 01:32
Ukrayna, Zelenskiy ve Putin görüşmesi için ortamın hazır olduğunu duyurdu

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mahail Podolyak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy görüşmesi için ortamın hazır olduğunu ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mahail Podolyak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy görüşmesi için ortamın hazır olduğunu ifade etti.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 35. gününe girerken, barış arama çabaları ise halen sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı ve aynı zamanda müzakere heyetinde yer alan Mahail Podolyak yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin görüşmesi için uygun ortamın oluştuğunu duyurdu. Podolyak, "Kentlerimiz bombalanıyor. Ordumuz bunlara aynı şekilde cevap vermeye hazır. Ukrayna sonuna kadar mahvedilemez. Yapacağımız anlaşma yalnız kalmamamız için çok önemli. Evrakları içeren paket hazır ve liderlerin buluşması için hazırlığa başlanabilir. Kentlerimizin güvenliği için bunu kesinlikle elimizden geldiğince hızlı şekilde yapacağız" ifadelerini kullandı. - KİEV

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Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ukrayna, Zelenskiy ve Putin görüşmesi için ortamın hazır olduğunu duyurdu - Son Dakika


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