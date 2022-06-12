Ukraynalı asker, oyun oynayan çocuklara ateş açtı - Son Dakika
Üye Girişi

Ukraynalı asker, oyun oynayan çocuklara ateş açtı

12.06.2022 23:56

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde görevli rütbeli bir asker, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sokakta oyun oynayan çocuklara ateş açmasının ardından görevden uzaklaştırıldı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde görevli rütbeli bir asker, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sokakta oyun oynayan çocuklara ateş açmasının ardından görevden uzaklaştırıldı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Hukuk Departmanı Başkanı Albay Yuri Bobrov, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan Genelkurmay Başkanlığı önünde silahını boşaltmak için hedef gözetmeksizin çocukların bulunduğu karşı yöne doğru ateş etti. Bina önünde oyun oynayan 2 çocuk büyük korku yaşarken, şans eseri mermiler çocuklara isabet etmedi. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerin ortaya çıkmasının ardından askerin davranışı büyük tepki topladı.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksy Reznikov, görüntülerin teyit edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Olayın açıklığa kavuşturulması için hemen soruşturma başlatıldı. Bu hem disiplin hem de ceza gerektiren bir suç. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkan Yardımcısı Korgeneral Yevgeny Moysyuk liderliğinde bir komisyon kuruldu. Soruşturma sırasında bahsi geçen asker görevden alındı" dedi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Ukraynalı asker, oyun oynayan çocuklara ateş açtı
Ukraynalı asker, oyun oynayan çocuklara ateş açtı
Ukraynalı asker, oyun oynayan çocuklara ateş açtı
Ukraynalı asker, oyun oynayan çocuklara ateş açtı

YORUMLAR
500
Karadağ Başbakanı Abazovic, Ukrayna'yı ziyaret edecek Karadağ Başbakanı Abazovic, Ukrayna'yı ziyaret edecek Rusya Savunma Bakanlığı: 'ABD ve Avrupa'dan Kiev'e sağlanan silahların bulunduğu depoyu yok ettik' Rusya Savunma Bakanlığı: 'ABD ve Avrupa'dan Kiev'e sağlanan silahların bulunduğu depoyu yok ettik'
Kaynak: İHA

Ukrayna, Kiev, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ukraynalı asker, oyun oynayan çocuklara ateş açtı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:47 Form geçici klas kalıcı! 57 yaşındaki Hagi gösteri maçında eski günlerinden bir demet sundu
22:39 Ankara'da devam eden sağanak yağış sebebiyle eğitime ara verildi! Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi
21:56 Van 5,0 şiddetindeki depremle sarsıldı! Çevre illerden de hissedildi
21:46 Ankara Esenboğa Havalimanı'nda korku dolu anlar! Çıkan hortum sonucu uçaklar piste iniş yapamadı
21:40 Konyaspor Başkanı Özgökçen'den Abdülkerim Bardakçı'nın transferiyle ilgili açıklama: Beşiktaş'tan teklif var, Fener ile yalnızca görüşme var
21:04 Jorge Jesus istedi Ali Koç emri verdi: Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki duvarlara kazanılan şampiyonluklar eklendi
20:33 Erdoğan, "Muhalefet neden aday çıkartamıyor?" sorusunu yanıtladı: Bunlar YSK seçimi ilan edene kadar adaylarını açıklayamazlar
20:29 PSG, Pochettino ile yollarını ayırıp Zidane'ı takımın başına getiriyor! 3 yıl için servet ödeyecekler
19:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "genç tabanları yok" eleştirisine yanıt: 1 buçuk milyon gençlik kolları üyemiz var
19:33 Yaşadığı kaza sonucu Formula 2 yarışına veda eden Cem Bölükbaşı'nın rakibi Nissany'den skandal sözler! "Pistte bir aptal var"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 00:08:25. #1.12#
SON DAKİKA: Ukraynalı asker, oyun oynayan çocuklara ateş açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement