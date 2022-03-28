Ukraynalı müzakereci David Arakhamia: "Müzakereler yarın 10.00'da başlıyor" - Son Dakika
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Ukraynalı müzakereci David Arakhamia: "Müzakereler yarın 10.00'da başlıyor"

28.03.2022 14:00
Ukraynalı müzakereci David Arakhamia: "Müzakereler yarın 10.00'da başlıyor"

Ukraynalı müzakereci David Arakhamia, Türkiye'de yüz yüze yapılacak müzakerelerin yarın 10.00'da başlayacağını duyurdu.

Ukraynalı müzakereci David Arakhamia, Türkiye'de yüz yüze yapılacak müzakerelerin yarın 10.00'da başlayacağını duyurdu.

Rusya ve Ukrayna 33 gündür süren savaşta barış yolu aramaya devam ediyor. Müzakerelerin bir sonraki etabının Türkiye'de yapılması kararının ardından görüşmelerin gün ve saati de belli oldu. Ukrayna tarafının müzakereci heyetinde yer alan David Arakhamia Ukrayna basınına yaptığı açıklamada, "Şu an için yoldayız. Lojistik sıkıntılardan dolayı varmamız geç saatleri bulacak. Rus heyeti de saat 21: 00 sıralarında Türkiye'de olacak. Bundan dolayı yarın 10.00'da görüşmeleri başlatıyoruz" ifadelerini kullandı. - KİEV

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Son Dakika: Rusya ve Ukrayna heyetleri, barış müzakereleri kapsamında 28-30 Mart'ta Türkiye'de buluşacak Son Dakika: Rusya ve Ukrayna heyetleri, barış müzakereleri kapsamında 28-30 Mart'ta Türkiye'de buluşacak Kremlin: (Rusya ve Ukrayna heyetleri) Yüz yüze görüşmelere başlanması önemli Kremlin: (Rusya ve Ukrayna heyetleri) Yüz yüze görüşmelere başlanması önemli

Ukrayna, Türkiye, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ukraynalı müzakereci David Arakhamia: 'Müzakereler yarın 10.00'da başlıyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukraynalı müzakereci David Arakhamia: "Müzakereler yarın 10.00'da başlıyor" - Son Dakika
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