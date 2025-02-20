Ulaşım Bakanı'ndan Seyahat Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Ulaşım Bakanı'ndan Seyahat Uyarısı

Bakan Uraloğlu, Cuma ve Cumartesi günlerinde seyahatlerin ertelenmesini tavsiye etti.

20.02.2025 23:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi'ni ziyaret etti

Bakan Uraloğlu:

"Cuma ve cumartesi günü zorunlu bir durum yoksa seyahatlerini ertelemeleri biz özellikle tavsiye ediyoruz"

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezini ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, "Cuma ve cumartesi günü zorunlu bir durum yoksa seyahatlerini ertelemeleri biz özellikle tavsiye ediyoruz" dedi.

Bakan Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezini ziyaret etti. Ziyaretin ardından Bakan Uraloğlu, basın mensupları ile bir araya gelerek ülke genelindeki kar yağışı ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kar yağışının etkisinin iki gün daha süreceğini söyleyen Bakan Uraloğlu, "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun bazı bölgelerinde yine ayın 21 ve 22'sinde yoğun yağışın devam edeceğini öngörüyoruz. Bu süreçte de hem karayolları tarafından hem hava yolları tarafından hem demir yolları tarafından denizcilik tarafından çok bir sıkıntı görmüyoruz" dedi.

Bütün ekiplerin sahada olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Evet, bütün ekiplerimiz sahada konuşlanmış durumda. Karayolları Genel Müdürlüğümüz sorumluluğumda 68 bin 550 kilometre bir yol ağı bulunmaktadır. Yine 81 ilimizde 452 adet karla mücadele merkezimiz bulunmaktadır ve buralara konuşlanmış olarak 12.634 adet makine ve ekipman halihazırda bulunmaktadır. Yine bu makine ve ekipmanı kullanacak olan 13.283 personelimizle aktif olarak 7/24 buralarda hazır haldedir" diye konuştu.

Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin emniyet ve valilik ile koordineli çalıştığını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Karayolları Genel Müdürlüğü olarak üzerimize düşeni yapma gayreti içerisindeyiz. Ama bu sadece bizim gayretimizle olmaz. Biz sahada gerek jandarma gerekse de emniyetteki polis arkadaşlarımızın bizim ekiplerimizle koordinasyonunda valiliklerimizin koordinasyonuyla diğer kurumlarla da beraber çalışmalarımızı yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların zorunlu bir durum olmadıkça cuma ve cumartesi günü seyahatlerini ertelemelerini vurgulayan Uraloğlu, "Sürücülerimizin bir kere mutlaka kış lastikleriyle yola çıkmaları gerekir. Ticari araçlar için bu zorunlu ama biz özel araçlar için de bunu mutlaka tavsiye ediyoruz. Bu 2 gün yani yarın cuma ve cumartesi günü zorunlu bir durum yoksa seyahatlerini ertelemeleri biz özellikle tavsiye ediyoruz ve gidecekleri yönlerdeki bilgileri almak için de bakanlığımızın alo 123 çağrı merkezinden ve 159 yol danışma hattından ya da Kara Yolları Genel Müdürlüğü web sitesi, ya da sosyal medya platformlarından o yöndeki trafiği hava durumunu takip etmelerini biz mutlaka tavsiye ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Cuma ve cumartesi günü yapılacak çalışmalar ile vatandaşları mağdur etmeyeceklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Bakanlık olarak da ulaşımın bütün modlarında gerekli önlemlerimizi aldık. Bir aksamaya sebebiyet vermeksizin bu 2 günlük özellikle yoğun olmasını beklediğimiz kar mücadelesini yaparak vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Ben bu vesileyle yola çıkacak olan vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum" dedi.

Konuşmasının ardından Bakan Uraloğlu, Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezinde inceleme yaparak bilgi aldı.

Kaynak: İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Abdülkadir Uraloğlu, Hava Durumu, Cumartesi, Politika, İstanbul, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Ulaşım Bakanı'ndan Seyahat Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:58 Neredeyse maç iptal oluyordu Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş Neredeyse maç iptal oluyordu! Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş
00:42 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
23:51 Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump’la anlaşma yapmaya hazırız Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump'la anlaşma yapmaya hazırız
23:51 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, berberini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumasına benzetti Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, berberini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumasına benzetti
22:27 İstanbul’da kabus için saat verildi 34 ilde okullar tatil İstanbul'da kabus için saat verildi! 34 ilde okullar tatil
08:45 Cesur sahneler yüzünden ayrıldıkları iddia edilen Hakan Sabancı ile Hande Erçel’den paylaşım Cesur sahneler yüzünden ayrıldıkları iddia edilen Hakan Sabancı ile Hande Erçel'den paylaşım
08:36 BİM’den 1,3 milyar TL’lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir BİM'den 1,3 milyar TL'lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir
08:35 Dursun Özbek, PFDK’ye sevk edildi Dursun Özbek, PFDK'ye sevk edildi
08:22 Şampiyonlar Ligi’nde Play-Off Turu tamamlandı: İşte son 16’ya kalan takımlar Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off Turu tamamlandı: İşte son 16'ya kalan takımlar
08:21 Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi
08:14 Polis bir hafta suç mahallinde bekledi, “Bukalemun“ suçüstü yakalandı Polis bir hafta suç mahallinde bekledi, "Bukalemun" suçüstü yakalandı
08:12 Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, kar nedeniyle metroya bindi Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, kar nedeniyle metroya bindi
08:10 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira
07:53 Bu provaydı, İstanbul’a tipi şeklinde kar yağacak İşte saat saat hava raporu Bu provaydı, İstanbul'a tipi şeklinde kar yağacak! İşte saat saat hava raporu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 05:41:56. #1.11#
SON DAKİKA: Ulaşım Bakanı'ndan Seyahat Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.