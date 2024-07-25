Ulaştırma Bakanı Cizre-Silopi yol yapım çalışmalarını inceledi - Son Dakika
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Politika

Ulaştırma Bakanı Cizre-Silopi yol yapım çalışmalarını inceledi

Ulaştırma Bakanı Cizre-Silopi yol yapım çalışmalarını inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cizre-Silopi Şantiye alanını ziyaret ederek, uluslararası karayolundaki yol yapım çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bakan Uraloğlu, Şırnak Valiliği ve Şırnak Belediyesi'ni de ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

25.07.2024 14:33  Güncelleme: 14:38
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cizre- Silopi Şantiye alanını ziyaret edip, uluslararası karayolundaki yol yapım çalışmaları hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Bir dizi programa katılmak üzere Şerafettin Elçi Havalimanına inen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şırnak Valisi Cevdet Atay ve İl protokol üyeleri tarafından karşılandı. Bakan Uraoğlu ve beraberindeki heyet günde binlerce aracın Habur Sınır kapısı üzerinden kuzey Irak'a gidip geldiği Cizre-Silopi arasındaki Uluslararası İpekyolu'ndaki çalışmaları de yerinde inceledi.

Bakan Uraloğlu, Şırnak Valiliğini ziyaret edip, İl Koordinasyon Toplantısı katılacak. Bakan Uraloğlu, akabinde Şırnak Belediye Başkanlığını ve AK Parti Şırnak İl Başkanlığını ziyaret edip Şırnak - Van Yolu Şantiyesinde inceleme yapacak. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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