Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde güncelleme ihtiyacı hissettik - Son Dakika
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Politika

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde güncelleme ihtiyacı hissettik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yapılan zammın bakım işletme giderlerini karşılama noktasında bir düzenleme olduğunu belirtti. Kamuda verimlilik ve tasarruf sürecinde olduklarını vurgulayan Uraloğlu, geçiş ücretlerinde güncelleme ihtiyacı hissettiklerini söyledi. Ayrıca, kamuda tasarruf genelgesiyle ilgili olarak da dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

15.05.2024 12:56
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yapılan zamma ilişkin, "Kamuda verimlilik ve tasarruf sürecindeyiz. Biz de burada oluşan şartlara göre geçiş ücretlerinde güncelleme ihtiyacı hissettik. Gerçekten çok çok düşük kalmıştı. Bakım işletme giderlerini karşılama noktasında bir düzenleme yapmamız gerekiyordu, o düzenlemeyi yapmış olduk" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti'nin TBMM'deki grup toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu. Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yapılan zamma ilişkin konuşan Uraloğlu, bakım ve onarım masraflarının karşılanması nokrasında bir düzenleme gerektiğini ve yapılan zammın bununla alakalı olduğunu söyledi. Bakan Uraloğlu, "Kamuda verimlilik ve tasarruf sürecindeyiz. Biz de burada oluşan şartlara göre geçiş ücretlerinde güncelleme ihtiyacı hissettik. Gerçekten çok çok düşük kalmıştı. Bakım işletme giderlerini karşılama noktasında bir düzenleme yapmamız gerekiyordu, o düzenlemeyi yapmış olduk" ifadelerini kullandı.

"Hepimizin daha dikkatli olması gereken bir süreç"

Kamuda tasarruf genelgesi hakkında da konuşan Uraloğlu, "Hepimizin daha dikkatli olması gereken bir süreç. Zaten dikkat ediyorduk ama bu süreçte kamu ile entegre olacak şekilde bizim de kurumlarımız tasarruf yaklaşımına daha fazlasıyla katkı sağlayacak" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde güncelleme ihtiyacı hissettik - Son Dakika

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