Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, BMAEK İç Ulaşım Komitesi Toplantısına Katıldı

Politika

YUVARLAK MASA TOPLANTISINA KATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından paylaşım, yaparak, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BMAEK) İç Ulaşım Komitesi (ITC) 87'nci Oturumu 2'nci Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısına katıldığını bildirdi. Uraloğlu paylaşımında, "Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Sn. Kubanychbek Omuraliev'in konuşmalarında vurguladığı gibi, iç ulaşımda iklim eyleminin teşvik edilmesi büyük önem taşıyor. Sürdürülebilir ve dayanıklı ulaşım sistemleri için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.