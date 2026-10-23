Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Çankırı'da Orta-Şabanözü yolunda inceleme yaptı

Çankırı'ya bir dizi programa katılmak için gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden Orta- Şabanözü yolunda incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ziyaretlerde bulunmak ve bir dizi programa katılmak için Çankırı'ya geldi. Bakan Uraloğlu'nun Çankırı'daki ilk durağı yapımı devam eden Orta-Şabanözü yolu oldu. Çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Uraloğlu, yetkililerden bilgi aldı.