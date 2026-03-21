Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu TGC'yi Ziyaret Etti

21.03.2026 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Uraloğlu, Trabzon'da gazetecilerle bayramlaştı ve yeni havalimanı projesini duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, memleketi Trabzon'da Büyükşehir Belediyesi ile AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma törenlerinin ardından Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'ni (TGC) ziyaret etti. Burada gazetecilerle bayramlaşan Uraloğlu, "Etrafımızda olan savaşların bitme noktasında Cumhurbaşkanımızın çok ciddi bir gayretinin olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. İnşallah bir an önce biter. Çünkü komşumuzda olan bir savaş her halükarda bizi etkiliyor. Turizminden ulaşıma her şeyine kadar. Ulaşım noktasında şu anda çok ciddi bir sıkıntımız olmadığını özellikle söylemek isterim. Hürmüz Boğazı'nda kalan 14 tane Türk bayraklı olmayan ancak Türk sahipli gemi var. Bizim için sahipleri Türk olduğu için kıymetli. Onların oradan çıkarılabilmesi için ilgili kurumlarımızla beraber ne yapılabilir onu yakından takip ediyoruz. Yine kapalı olan hava sahaları var. Suriye'nin güneyi olsun Irak, İran, Lübnan'da kapalı olsun bunlar kapalı. Diğer havalimanlarına uçuşlar var. Sadece bizim vatandaşlarımızın değil, diğer ülke vatandaşlarının ülkelerine gitmesi için Dışişleri Bakanlığımız ile ciddi bir operasyonu yürüttük, halen yürütüyoruz. Temennimiz bir an önce son bulmasıdırö dedi.

DENİZ DOLGUSUNDA 3'ÜNCÜ HAVALİMANI BU SENE BAŞLIYOR

Trabzon'da deniz dolgusuyla inşa edilecek yeni havalimanı projesine de değinen Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımızın yakından takip ettiği ve geçen yılın sonundaki il programımızda açıkladığı Trabzon Havalimanı projesi var. Şu anda Trabzon Havalimanı kapasitesi 3 milyon civarında biraz ilaveler yaptık. Yaklaşık 4 milyona çıkmıştır. Geçen sene 3,5 milyon civarında yolcu geliş ve gidiş yaptı; bu bize yetmiyor. İlk etapta 10 milyonluk bir havalimanı projelendirdik. İhalesini ve yer teslimini yaptık. Mevcut havalimanının sahile doğru olan denizin üzerinde Türkiye'de 3'üncü dünyada da sayılı havalimanlarından bir tanesine inşallah bu sene başlayacağız. Bu proje kıymetli olacakö diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Havacılık, Politika, Trabzon, Ekonomi, Ulaşım, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaeli’nin yüksek kesimlerine kar yağdı Kocaeli'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
Aksiyon filmlerinin efsane ismi Chuck Norris hayatını kaybetti Aksiyon filmlerinin efsane ismi Chuck Norris hayatını kaybetti
Mücteba Hamaney: Biz Türkiye’ye füze fırlatmadık Mücteba Hamaney: Biz Türkiye'ye füze fırlatmadık
Aydın’da fırın sahiplerine silahlı saldırı: 2 kardeş öldü Aydın'da fırın sahiplerine silahlı saldırı: 2 kardeş öldü
Fransız bilim insanlarından kalp yetmezliği tedavisinde umut veren buluş Fransız bilim insanlarından kalp yetmezliği tedavisinde umut veren buluş
Sahibinin, koşmadığı için dövdüğü at bayıldı Sahibinin, koşmadığı için dövdüğü at bayıldı

17:16
İsrail ordusu: İran’daki Natanz Nükleer Tesisi’ne saldırıyı biz gerçekleştirmedik
İsrail ordusu: İran'daki Natanz Nükleer Tesisi'ne saldırıyı biz gerçekleştirmedik
17:00
Batshuayi’den Galatasaray taraftarını delirten beğeni
Batshuayi'den Galatasaray taraftarını delirten beğeni
16:45
İran’dan İsrail ve ABD üslerine Emad ve Kadir füzeli saldırı
İran'dan İsrail ve ABD üslerine Emad ve Kadir füzeli saldırı
16:10
Tedesco’ya bomba talip
Tedesco'ya bomba talip
15:48
Beyaz Saray’da dans krizi Japonya Başbakanı Takaichi’ye tepki yağıyor
Beyaz Saray'da dans krizi! Japonya Başbakanı Takaichi'ye tepki yağıyor
14:04
Gana Cumhurbaşkanı: Suarez’den nefret ediyorum ve ona hiçbir iyilik dilemiyorum
Gana Cumhurbaşkanı: Suarez'den nefret ediyorum ve ona hiçbir iyilik dilemiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 17:40:43. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.