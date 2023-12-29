Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Yalova\'da yapılan hizmetleri değerlendirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İnşallah bu önümüzdeki 31 Mart seçimlerinde de Yalova'yı tekrar tanıştırdığımız AK Parti belediyeciliğiyle bundan sonra daha üst seviyede devam ederek hizmetlerimizi burada hep beraber artırmış olacağız." dedi.

Bakan Uraloğlu, Yalova Belediyesini ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, kentte Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü filosuna katılacak Kurtarma 17 ve Kurtarma 18 römorkörlerinin teslimi törenine katıldığını hatırlattı.

Yalova'ya yaptıkları hizmetlere değinen Uraloğlu, "Mesela bir tersaneden bahsediyoruz. Buradaki Osmangazi Köprüsü'nün bitmesiyle gerçekten o tersane ete kemiğe büyüdü ve bugün artık yerine sığmaz duruma geldi. Memnuniyetle yeni inşaatların yapıldığını gördüm orada. Dünyanın her tarafına orada ürettiğimiz gemileri, römorkörleri deniz araçlarını yapıyoruz ve sıradan olanları değil, gerçekten pahada ağır olanları orada imal ediyoruz. Buna da mutlu oldum. Biliyordum, yerinde görmüş oldum." diye konuştu.

Birkaç gün önce Yalova'ya yakın konumdaki Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pistinin yapımını tamamlayarak hizmete açtıklarını anımsatan Uraloğlu, bu sayede artık taksi yolunda bekleme olmayacağını, uçakların iniş kalkışlarının daha kısa süreceğini aktardı.

Çınarcık-Armutlu yolu yapımının kalan bölümü için ihaleye çıkılacak

Yalova'da bölünmüş yol uzunluğunu 3-4 kat artırdıklarını, bitümlü sıcak karışım kaplamalarını yaygınlaştırdıklarını dile getiren Uraloğlu, şunları söyledi:

"Tabii istediğimiz hızda bitiremediğimiz bir projemiz var. Ben ondan da bahsetmek istiyorum; Çınarcık-Armutlu yolu. 45 kilometre olan yolun 35 kilometresini bitirdik. Geçmişte bazı sıkıntılarımız oldu. Orada çok yakın takibe aldık artık. Bir ikmal ihalesi yapmamız gerekiyor. Önümüzdeki ay içerisinde o ikmal ihalesini inşallah yaparız. Bundan sonra orayı biz Yalova'nın Çınarcık'ın, Armutlu'nun gündeminden inşallah çıkarmış olacağız."

Yalova'daki çevre yolu projesine de değinen Uraloğlu, "İnşallah önümüzdeki ay onun ilanını yapıyoruz. 2024 yılının ilk aylarında ihalesini bitirir, yine yıl içerisinde de projemize başlamış oluruz. Dolayısıyla biz ne yapmış olacağız? Biraz transit trafikle, şehir içerisindeki trafiği birbirinden ayırarak rahatlatmış olacağız. Kapasitesini geliştirmiş olacağız. Onun haricinde bu OSB alanlarının bağlantı yollarıyla Kılıç Yolu bir demir yolu bağlantısı olabilir mi? Bunları konuşuyoruz. Biz gerekli notlarımızı aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, özellikle son fırtınalarda etkilenen balıkçı barınağı ve geçmişten hasarları olan kıyı yapılarıyla ilgili tespitleri de yaptıklarını kaydederek, "Onların yatırım programına alınmasından tutun da projesinin yapılmasına kadar hızlı bir şekilde onları da tamamlamış olacağız. İnşallah bu önümüzdeki 31 Mart seçimlerinde de Yalova'yı tekrar tanıştırdığımız AK Parti belediyeciliğiyle bundan sonra daha üst seviyede devam ederek hizmetlerimizi burada hep beraber artırmış olacağız." ifadesini kullandı.

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk'tan çalışmalarına ilişkin bilgi alan Bakan Uraloğlu'na ziyarette, Yalova Valisi Hülya Kaya, AK Parti Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol ile AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü eşlik etti.