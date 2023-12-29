 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Yalova'da yapılan hizmetleri değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Yalova'da yapılan hizmetleri değerlendirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yalova'da gerçekleştirilen hizmetleri değerlendirdi. Yapılan ziyaretler ve teslim törenleri hakkında konuşan Bakan Uraloğlu, Yalova'da yapılan hizmetlerin AK Parti belediyeciliğiyle daha da artacağını belirtti. Ayrıca, Yalova'da tamamlanan projeler ve yapılacak olan yeni projeler hakkında bilgi verdi.

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Yalova\'da yapılan hizmetleri değerlendirdi
29.12.2023 - 18:15,
Abone Ol

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İnşallah bu önümüzdeki 31 Mart seçimlerinde de Yalova'yı tekrar tanıştırdığımız AK Parti belediyeciliğiyle bundan sonra daha üst seviyede devam ederek hizmetlerimizi burada hep beraber artırmış olacağız." dedi.

Bakan Uraloğlu, Yalova Belediyesini ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, kentte Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü filosuna katılacak Kurtarma 17 ve Kurtarma 18 römorkörlerinin teslimi törenine katıldığını hatırlattı.

Yalova'ya yaptıkları hizmetlere değinen Uraloğlu, "Mesela bir tersaneden bahsediyoruz. Buradaki Osmangazi Köprüsü'nün bitmesiyle gerçekten o tersane ete kemiğe büyüdü ve bugün artık yerine sığmaz duruma geldi. Memnuniyetle yeni inşaatların yapıldığını gördüm orada. Dünyanın her tarafına orada ürettiğimiz gemileri, römorkörleri deniz araçlarını yapıyoruz ve sıradan olanları değil, gerçekten pahada ağır olanları orada imal ediyoruz. Buna da mutlu oldum. Biliyordum, yerinde görmüş oldum." diye konuştu.

Birkaç gün önce Yalova'ya yakın konumdaki Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pistinin yapımını tamamlayarak hizmete açtıklarını anımsatan Uraloğlu, bu sayede artık taksi yolunda bekleme olmayacağını, uçakların iniş kalkışlarının daha kısa süreceğini aktardı.

Çınarcık-Armutlu yolu yapımının kalan bölümü için ihaleye çıkılacak

Yalova'da bölünmüş yol uzunluğunu 3-4 kat artırdıklarını, bitümlü sıcak karışım kaplamalarını yaygınlaştırdıklarını dile getiren Uraloğlu, şunları söyledi:

"Tabii istediğimiz hızda bitiremediğimiz bir projemiz var. Ben ondan da bahsetmek istiyorum; Çınarcık-Armutlu yolu. 45 kilometre olan yolun 35 kilometresini bitirdik. Geçmişte bazı sıkıntılarımız oldu. Orada çok yakın takibe aldık artık. Bir ikmal ihalesi yapmamız gerekiyor. Önümüzdeki ay içerisinde o ikmal ihalesini inşallah yaparız. Bundan sonra orayı biz Yalova'nın Çınarcık'ın, Armutlu'nun gündeminden inşallah çıkarmış olacağız."

Yalova'daki çevre yolu projesine de değinen Uraloğlu, "İnşallah önümüzdeki ay onun ilanını yapıyoruz. 2024 yılının ilk aylarında ihalesini bitirir, yine yıl içerisinde de projemize başlamış oluruz. Dolayısıyla biz ne yapmış olacağız? Biraz transit trafikle, şehir içerisindeki trafiği birbirinden ayırarak rahatlatmış olacağız. Kapasitesini geliştirmiş olacağız. Onun haricinde bu OSB alanlarının bağlantı yollarıyla Kılıç Yolu bir demir yolu bağlantısı olabilir mi? Bunları konuşuyoruz. Biz gerekli notlarımızı aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, özellikle son fırtınalarda etkilenen balıkçı barınağı ve geçmişten hasarları olan kıyı yapılarıyla ilgili tespitleri de yaptıklarını kaydederek, "Onların yatırım programına alınmasından tutun da projesinin yapılmasına kadar hızlı bir şekilde onları da tamamlamış olacağız. İnşallah bu önümüzdeki 31 Mart seçimlerinde de Yalova'yı tekrar tanıştırdığımız AK Parti belediyeciliğiyle bundan sonra daha üst seviyede devam ederek hizmetlerimizi burada hep beraber artırmış olacağız." ifadesini kullandı.

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk'tan çalışmalarına ilişkin bilgi alan Bakan Uraloğlu'na ziyarette, Yalova Valisi Hülya Kaya, AK Parti Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol ile AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü eşlik etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, AK Parti, Yalova, Ulaşım, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Yalova'da yapılan hizmetleri değerlendirdi - Son Dakika


19:13
Süper Kupa finali öncesi İstiklal Marşı okunacak, Atatürk pankartına izin verilmedi Süper Kupa finali öncesi İstiklal Marşı okunacak, Atatürk pankartına izin verilmedi
18:42
Süper Kupa finalindeki Atatürk krizine siyasiler sessiz kalmadı Süper Kupa finalindeki Atatürk krizine siyasiler sessiz kalmadı
18:01
Yeni yönetimin hiç affı yok! Beşiktaş yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti Yeni yönetimin hiç affı yok! Beşiktaş yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti
17:30
Süper Kupa oynanacak mı? Özbek Koç ve Büyükekşi toplantısıdan karar çıktı Süper Kupa oynanacak mı? Özbek Koç ve Büyükekşi toplantısıdan karar çıktı
17:26
İnternetten satın aldığı zayıflama iğnesini kullanan kadının iç organları iflas etti İnternetten satın aldığı zayıflama iğnesini kullanan kadının iç organları iflas etti
17:24
İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü
17:02
16 milyon liralık Mercedes yolda kaldı 16 milyon liralık Mercedes yolda kaldı
16:50
Süper Kupa maçına çıkacaklar mı? Fenerbahçe'den açıklama var Süper Kupa maçına çıkacaklar mı? Fenerbahçe'den açıklama var

Son Dakika
19:13 Süper Kupa Finali Öncesi İstiklal Marşı Okunacak, Atatürk Pankartına İzin Verilmedi
18:42 Süper Kupa finalindeki Atatürk krizine siyasiler sessiz kalmadı
18:01 Yeni yönetimin hiç affı yok! Beşiktaş yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti
17:30 Süper Kupa oynanacak mı? Özbek Koç ve Büyükekşi toplantısıdan karar çıktı
17:26 İnternetten satın aldığı zayıflama iğnesini kullanan kadının iç organları iflas etti
17:24 İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü
17:02 16 milyon liralık Mercedes yolda kaldı
16:50 Süper Kupa maçına çıkacaklar mı? Fenerbahçe'den açıklama var
16:42 İran, İsrail ile ilişkisi olan dört kişiyi idam etti
16:18 Arkadaşının evlenme teklifini kabul etmeyen kadın yakılarak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 19:24:00. #1.12#
SON DAKİKA: Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Yalova'da yapılan hizmetleri değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement