Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adana Valiliği\'ndeki \'Geçmiş Valililerimiz\' köşesini beğendi

Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adana Valiliği'nde önceki dönem Adana valilerinin fotoğraflarının asıldığı 'Geçmiş Valililerimiz' köşesini beğendiğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi ziyaret için sabah saatlerinde hava yolu ile Adana'ya geldi. Adana Valiliği'ni ziyaret eden Uraloğlu, Vali Yavuz Selim Köşger tarafından kapıda karşılandı. İlk olarak Bakan Uraloğlu, valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Ardından Adana Valiliği'nde önceki dönem Adana valilerinin fotoğraflarının asıldığı 'Geçmiş Valililerimiz' köşesini inceledi. Vali Yavuz Selim Köşger de bu sırada Bakan Uraloğlu'na geçmiş valiler hakkında bilgi verdi. Köşeyi çok beğendiğini anlatan Bakan Uraloğlu, "Bu fotoğraflar o dönemin sosyal giyim ve kuşamını da gösteren güzel şeyler. Bence muhafaza etmek lazım. Bunlar çok güzel olmuş. Farklı bir konsept var" dedi.

Bakan Uraloğlu'na AK Parti Adana Milletvekilleri eşlik etti. - ADANA