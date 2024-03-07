Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adana Valiliği'nde önceki dönem Adana valilerinin fotoğraflarının asıldığı 'Geçmiş Valililerimiz' köşesini beğendiğini söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi ziyaret için sabah saatlerinde hava yolu ile Adana'ya geldi. Adana Valiliği'ni ziyaret eden Uraloğlu, Vali Yavuz Selim Köşger tarafından kapıda karşılandı. İlk olarak Bakan Uraloğlu, valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.
Ardından Adana Valiliği'nde önceki dönem Adana valilerinin fotoğraflarının asıldığı 'Geçmiş Valililerimiz' köşesini inceledi. Vali Yavuz Selim Köşger de bu sırada Bakan Uraloğlu'na geçmiş valiler hakkında bilgi verdi. Köşeyi çok beğendiğini anlatan Bakan Uraloğlu, "Bu fotoğraflar o dönemin sosyal giyim ve kuşamını da gösteren güzel şeyler. Bence muhafaza etmek lazım. Bunlar çok güzel olmuş. Farklı bir konsept var" dedi.
Bakan Uraloğlu'na AK Parti Adana Milletvekilleri eşlik etti. - ADANA
Son Dakika › Politika › Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adana Valiliği'ndeki 'Geçmiş Valililerimiz' köşesini beğendi - Son Dakika
Bolu Valisi Erkan Kılıç, 2024'ün ilk 2 ayında DEAŞ, FETÖ ve PKK-KCK terör örgütleriyle bağlantısı olduğu tespit edilen 21 kişiye işlem yapıldığını açıkladı. Vali Kılıç, ayrıca uyuşturucu, kaçakçılık ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelede elde edilen sonuçları da paylaştı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olduğunu belirterek, CHP olarak kadınların özgürce yaşayabilecekleri bir ülke kurmak için çalıştıklarını ifade etti. Yücel, İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacaklarını ve güçlendirilmiş bir parlamenter sistemin mimarı olacaklarını da sözlerine ekledi.
Yerel seçim çalışmaları kapsamında Elazığ'da düzenlenen mitinge katılan eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı. Ağar'ın oğlu Tolga Ağar, bu anı sosyal medya hesabından paylaştı.
AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten'in seçim çalışmalarına destek verdi. Otgöz, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın ve Kökten için oy istedi. Otgöz, Muğla'yı 25 yıldır yöneten CHP'li belediye başkanının başarısızlığını vurgulayarak, AK belediyecilik ile Muğla ve ilçelerini donatacaklarını belirtti. Ayrıca Fethiye'ye kazandırılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından verilen talimat üzerine İzmir polisi, PKK/KCK, MLKP ve TKP/ML terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütüne baskın yapılarak 6 kişi gözaltına alındı ve dijital materyallere el konuldu. Ayrıca MLKP ve TKP/ML silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda da 3 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 9 kişinin işlemleri devam etmektedir.
Ardahan Valiliği tarafından yapılan açıklamada, son 2 ayda Ardahan'da terör propagandası yapan 7 kişinin yakalandığı ve 10 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiği belirtildi. Ayrıca, bir organizatör tutuklandı. Valilik, kentin güvenlik ve asayişinin sağlanması için suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütlerine göz açtırmadıklarını ve onları etkisiz hale getirmekte kararlı olduklarını belirtti. Bakan Yerlikaya, Konya'da gerçekleştirdiği ziyaretlerde Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Yusuf Kahraman'a destek istedi.
AK Parti Siverek adayı Ali Murat Bucak, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ ile olan diyaloğunu anlatarak 'Hiç bilmiyorduk, vali var, kaymakam var… Şimdi arıyorum valiyi her şey 5 dakikada… Öyle güzel öyle güzel…' ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?