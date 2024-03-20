Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Bilecik'te Çınar Fidanı Dikti - Son Dakika
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Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Bilecik'te Çınar Fidanı Dikti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Bilecik\'te Çınar Fidanı Dikti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilecik Valiliği bahçesinde adına hazırlanmış yere çınar fidanı dikerek can suyu verdi. Bakan Uraloğlu, gazetecilere 'Elimizin kürek tutmuşluğu var' diyerek espri yaptı. Bakan Uraloğlu, Bilecik'e gelerek 16 yıl önce yapımına başlanan Bilecik-Yenişehir kara yolunun açılışını yapacak. Ziyaret sırasında Bakan Uraloğlu, Vali Aygöl'ün makamında ilde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

20.03.2024 12:52  Güncelleme: 12:54
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilecik Valiliği bahçesinde adına hazırlanmış yere çınar fidanı dikerek can suyu verdi. Bakan Uraloğlu, gazetecilere "Elimizin kürek tutmuşluğu var" diyerek espri yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 16 yıl önce yapımına başlanan 32 kilometrelik Bilecik- Yenişehir kara yolunun açılışını yapmak üzere Bilecik'e geldi. Bilecik Valiliğini ziyaret eden Bakan Uraloğlu'nu Vali Şefik Aygöl, Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, MHP Bilecik İl Başkanı Talha Özkan ve ilgili kurum amirleri karşıladı. Burada minik öğrencilerin çiçek hediyesini alan Bakan Uraloğlu bir süre onlarla sohbet etti. Ardından 'Tören Mangası'nın selamlayan Bakan Uraloğlu, kurumun bahçesine çınar fidanı dikerek can suyu verdi. Bakan Uraloğlu Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Aygöl'ün makamına geçerek ilde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Bilecik'te Çınar Fidanı Dikti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Bilecik'te Çınar Fidanı Dikti - Son Dakika
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