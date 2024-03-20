Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Bilecik\'te Çınar Fidanı Dikti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilecik Valiliği bahçesinde adına hazırlanmış yere çınar fidanı dikerek can suyu verdi. Bakan Uraloğlu, gazetecilere "Elimizin kürek tutmuşluğu var" diyerek espri yaptı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 16 yıl önce yapımına başlanan 32 kilometrelik Bilecik- Yenişehir kara yolunun açılışını yapmak üzere Bilecik'e geldi. Bilecik Valiliğini ziyaret eden Bakan Uraloğlu'nu Vali Şefik Aygöl, Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, MHP Bilecik İl Başkanı Talha Özkan ve ilgili kurum amirleri karşıladı. Burada minik öğrencilerin çiçek hediyesini alan Bakan Uraloğlu bir süre onlarla sohbet etti. Ardından 'Tören Mangası'nın selamlayan Bakan Uraloğlu, kurumun bahçesine çınar fidanı dikerek can suyu verdi. Bakan Uraloğlu Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Aygöl'ün makamına geçerek ilde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. - BİLECİK
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