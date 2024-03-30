Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, seçim sürecindeki gayretleri ve yapılan yatırımları anlattı

Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Hepimiz çok gayret ettik, tarlasını ektik, gübreledik, ayıkladık, şimdi harman zamanı. İnşallah 31 Mart'ta da sandıklarımıza, tek tek topladığımız oylarımıza Allah rızası için hep birlikte sahip çıkalım." dedi.

Bakan Uraloğlu, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gençlik Buluşması"nda yaptığı konuşmada, seçim sürecinde 39, bakanlık görevinde ise 57 ili ziyaret ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gümüşhane'ye kıymet verdiğini dile getiren Uraloğlu, "Gümüşhane konuşulduğu zaman Cumhurbaşkanı'mızın bakışı, dinleyişi değişiyor. Onun için buradaki duruşunuz bizim için değerli. Biz AK Parti hükümetleri olarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Gümüşhane'ye ne lazımsa onu yapmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

Uraloğlu, Gümüşhane'ye yapılan yatırımları anlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Memlekete ne kadar çok hizmet edersek o kadar azdır. Ben yorulduğum zaman Cumhurbaşkanı'mıza bakıyorum, kendimde daha büyük bir enerji buluyorum. Bizim rol modelimiz Cumhurbaşkanı'mızdır. Biz bugün ülkemizde huzur içerisinde iftar ediyoruz, insanların ihtiyacı varsa onlara yardımda bulunmaya çalışıyoruz başta belediyelerimiz olmak üzere. Filistinli kardeşlerimizi görünce içimiz cız ediyor. Ama Allah için şuna şahidim, 'Oraya ne yapabilirim?' derdiyle dertlenen bir dünya lideri varsa o da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Önümüzde iki tane bayramımız var, bir tane Kadir Gecemiz var. İnşallah ilk bayramımız 31 Mart gecesi, 1 Nisan sabahı. Sonra Kadir Gecesi'ni idrak edeceğiz."

Gençlere kendilerini iyi yetiştirmeleri tavsiyesinde bulunan Uraloğlu, "90'lı yıllarında 'Maaş bankaya yatacak mı?' diye yatamıyorduk. Biz şimdi sizin, torunlarınızın istikbali için 2028'leri, 2035'leri, 2055'leri planlıyoruz. Yetmedi 2070'leri planlıyoruz. Kimin sayesinde? Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde. Onun için ufkunuz 2071'dir değerli gençler. Biz ülkemizi sizlere, emin ellere teslim ediyoruz, o anlamda da hiçbir şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.

"Demokratik hakkımızı kullanalım, tercihimizi sandığa yansıtalım"

Uraloğlu, yeni Zigana Tüneli'nin tamamlanıp, hizmete açıldığının altını çizerek şu değerlendirmede bulundu:

"Bir mühendis ve idareci olarak orada görev almaktan gurur duydum. Şimdi Erzurum'a, Bayburt'a doğru olan bir yolumuz var. Vauk Dağı'nı devam ediyoruz, Kop Dağı'nı devam ediyoruz. Kop Dağı'nda çok zorlu bir iş yapıyoruz, iğneyle kuyu kazıyoruz. Bir başka projemiz sizin de beklediğiniz havaalanı projemiz, orda da devam ediyoruz. Geçen sene istediğimiz hızda gidemedik, onu da söyleyeyim. Bazen öz eleştiri yapıyoruz ama bu sene daha hızlı gideceğiz Allah'ın izniyle. Yaparsa, AK Parti yapar. Yarın son gün, ertesi gün seçim var. Hepimiz çok gayret ettik, tarlasını ektik, gübreledik, ayıkladık, şimdi harman zamanı. İnşallah 31 Mart'ta da sandıklarımıza, tek tek topladığımız oylarımıza Allah rızası için hep birlikte sahip çıkalım."

Bakan Uraloğlu, daha sonra Sema Doğan Yaşam Alanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Herkesten seçimlerde oy kullanmalarını isteyen Uraloğlu, "Demokratik hakkımızı kullanalım, tercihimizi sandığa yansıtalım. Bize düzgün hizmet edebilecek olan kardeşlerimize inşallah desteğimizi verelim." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Uraloğlu'na, üzerinde isminin yazılı olduğu 61 ve 29 numaralı Gümüşhanespor forması hediye edildi.

Esnaf ziyareti de yapan Bakan Uraloğlu'na programlarında AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu eşlik etti.