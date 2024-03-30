Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, seçim sürecindeki gayretleri ve yapılan yatırımları anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, seçim sürecindeki gayretleri ve yapılan yatırımları anlattı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, seçim sürecindeki gayretleri ve yapılan yatırımları anlattı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gümüşhane'de düzenlenen Gençlik Buluşması'nda yaptığı konuşmada, seçim sürecindeki çalışmalardan bahsederek, gençlere tavsiyelerde bulundu ve sandığa gitmelerini istedi.

30.03.2024 00:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Hepimiz çok gayret ettik, tarlasını ektik, gübreledik, ayıkladık, şimdi harman zamanı. İnşallah 31 Mart'ta da sandıklarımıza, tek tek topladığımız oylarımıza Allah rızası için hep birlikte sahip çıkalım." dedi.

Bakan Uraloğlu, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gençlik Buluşması"nda yaptığı konuşmada, seçim sürecinde 39, bakanlık görevinde ise 57 ili ziyaret ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gümüşhane'ye kıymet verdiğini dile getiren Uraloğlu, "Gümüşhane konuşulduğu zaman Cumhurbaşkanı'mızın bakışı, dinleyişi değişiyor. Onun için buradaki duruşunuz bizim için değerli. Biz AK Parti hükümetleri olarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Gümüşhane'ye ne lazımsa onu yapmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

Uraloğlu, Gümüşhane'ye yapılan yatırımları anlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Memlekete ne kadar çok hizmet edersek o kadar azdır. Ben yorulduğum zaman Cumhurbaşkanı'mıza bakıyorum, kendimde daha büyük bir enerji buluyorum. Bizim rol modelimiz Cumhurbaşkanı'mızdır. Biz bugün ülkemizde huzur içerisinde iftar ediyoruz, insanların ihtiyacı varsa onlara yardımda bulunmaya çalışıyoruz başta belediyelerimiz olmak üzere. Filistinli kardeşlerimizi görünce içimiz cız ediyor. Ama Allah için şuna şahidim, 'Oraya ne yapabilirim?' derdiyle dertlenen bir dünya lideri varsa o da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Önümüzde iki tane bayramımız var, bir tane Kadir Gecemiz var. İnşallah ilk bayramımız 31 Mart gecesi, 1 Nisan sabahı. Sonra Kadir Gecesi'ni idrak edeceğiz."

Gençlere kendilerini iyi yetiştirmeleri tavsiyesinde bulunan Uraloğlu, "90'lı yıllarında 'Maaş bankaya yatacak mı?' diye yatamıyorduk. Biz şimdi sizin, torunlarınızın istikbali için 2028'leri, 2035'leri, 2055'leri planlıyoruz. Yetmedi 2070'leri planlıyoruz. Kimin sayesinde? Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde. Onun için ufkunuz 2071'dir değerli gençler. Biz ülkemizi sizlere, emin ellere teslim ediyoruz, o anlamda da hiçbir şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.

"Demokratik hakkımızı kullanalım, tercihimizi sandığa yansıtalım"

Uraloğlu, yeni Zigana Tüneli'nin tamamlanıp, hizmete açıldığının altını çizerek şu değerlendirmede bulundu:

"Bir mühendis ve idareci olarak orada görev almaktan gurur duydum. Şimdi Erzurum'a, Bayburt'a doğru olan bir yolumuz var. Vauk Dağı'nı devam ediyoruz, Kop Dağı'nı devam ediyoruz. Kop Dağı'nda çok zorlu bir iş yapıyoruz, iğneyle kuyu kazıyoruz. Bir başka projemiz sizin de beklediğiniz havaalanı projemiz, orda da devam ediyoruz. Geçen sene istediğimiz hızda gidemedik, onu da söyleyeyim. Bazen öz eleştiri yapıyoruz ama bu sene daha hızlı gideceğiz Allah'ın izniyle. Yaparsa, AK Parti yapar. Yarın son gün, ertesi gün seçim var. Hepimiz çok gayret ettik, tarlasını ektik, gübreledik, ayıkladık, şimdi harman zamanı. İnşallah 31 Mart'ta da sandıklarımıza, tek tek topladığımız oylarımıza Allah rızası için hep birlikte sahip çıkalım."

Bakan Uraloğlu, daha sonra Sema Doğan Yaşam Alanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Herkesten seçimlerde oy kullanmalarını isteyen Uraloğlu, "Demokratik hakkımızı kullanalım, tercihimizi sandığa yansıtalım. Bize düzgün hizmet edebilecek olan kardeşlerimize inşallah desteğimizi verelim." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Uraloğlu'na, üzerinde isminin yazılı olduğu 61 ve 29 numaralı Gümüşhanespor forması hediye edildi.

Esnaf ziyareti de yapan Bakan Uraloğlu'na programlarında AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu eşlik etti.

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Gümüşhane, Gençlik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, seçim sürecindeki gayretleri ve yapılan yatırımları anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan: 'Pazar günkü seçimde şahsi ihtiraslarla adım atmayın'
    01:32 İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan: 'Pazar günkü seçimde şahsi ihtiraslarla adım atmayın'

    İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Biga ilçesinde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, pazar günkü seçimde şahsi ihtiraslarla adım atılmaması gerektiğini belirtti. Turan, Türkiye'de büyük adımların atıldığını ve destek istediği adaylarla birlikte güvenoyu olacak adımların atıldığını ifade etti. Ayrıca, muhalefeti eleştirerek, MHP ile Cumhur İttifakı'nın devam ettiğini vurguladı.

  • Çevre Bakanı Özhaseki: Cumhuriyet tarihi boyunca birkaç misli fazlasını yapmış bir iktidara sahibiz
    01:26 Çevre Bakanı Özhaseki: Cumhuriyet tarihi boyunca birkaç misli fazlasını yapmış bir iktidara sahibiz

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yerel seçimler öncesinde vatandaşlara hitap etti. Özhaseki, geçmişte yapılan hizmetlerin birkaç misli fazlasını gerçekleştirdiklerini belirtti ve Cumhur İttifakı adaylarına destek istedi. Ayrıca, Türkiye'nin birçok alanda ilerleme kaydettiğini ve belediyecilikte çığır açtıklarını vurguladı.

  • Özhaseki: Kütahya'da kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazanacak
    01:18 Özhaseki: Kütahya'da kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazanacak

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kütahya'da yeni dönemde kentsel dönüşüm bekleyen mahallelerde ivedilikle çalışmaların başlanacağını ifade etti.

  • Murat Kurum, İstanbulluları birlikte yol yürümeye davet etti
    01:03 Murat Kurum, İstanbulluları birlikte yol yürümeye davet etti

    Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim kampanyası sürecinde İstanbul vizyonlarını paylaştıklarını ve tüm İstanbulluları birlikte yol yürümeye davet ettiğini söyledi. Kurum, deprem riskini ortadan kaldırmak, ulaşımın afetlere hazırlanmasını sağlamak ve sosyal destek projelerini sürdürmek gibi öncelikli projelerini anlattı. Ayrıca, gerçek belediyeciliğin İstanbul'a geleceğini vurgulayarak, 31 Mart'ta sandığa giderek İstanbul'un geleceği adına bir karar vereceklerini belirtti.

  • Hamza Dağ: İzmir'i Atatürk'ün hayalindeki gibi yapmak istiyoruz
    01:00 Hamza Dağ: İzmir'i Atatürk'ün hayalindeki gibi yapmak istiyoruz

    Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, İzmir'i çağlar atlatmayı ve Atatürk'ün hayalindeki gibi yapmayı hedeflediklerini söyledi. Seçim çalışmalarını sürdüren Dağ, Bayındır'da düzenlenen mitingde konuştu ve yeni hastane müjdesi verdi.

  • Hamza Dağ: İzmir'i çağlar atlatmak istiyoruz
    00:49 Hamza Dağ: İzmir'i çağlar atlatmak istiyoruz

    Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, İzmir'i çağlar atlatmayı hedeflediklerini ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayalindeki gibi yapmak istediklerini söyledi. Ayrıca, Bayındır'a yeni bir hastane yapacaklarını müjdeledi.

  • İYİ Parti'nin Ordu adayı Enver Yılmaz'ın
    00:48 İYİ Parti'nin Ordu adayı Enver Yılmaz'ın "Seçim öncesi evrakları yakıyorlar" iddiası

    İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Enver Yılmaz, yerel seçimlere saatler kala sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaştı. Paylaşımdaki videoda bazı kağıtların boş bir arazide yakıldığı görülürken, Yılmaz duruma tepki göstererek, ''Bu telaş niye? Panik halde, yaktığınız evraklar içerisinde, belediye şirketlerinin usulsüz ihale dosyaları mı var?'' sorusunu yöneltti.


00:48 İYİ Parti’nin Ordu adayı Enver Yılmaz’ın “Seçim öncesi evrakları yakıyorlar“ iddiası İYİ Parti'nin Ordu adayı Enver Yılmaz'ın "Seçim öncesi evrakları yakıyorlar" iddiası
00:01 Seçim yayın yasakları başladı Seçim yayın yasakları başladı
23:51 Emekliye trende yüzde 10 indirim uygulaması başladı Emekliye trende yüzde 10 indirim uygulaması başladı
23:17 ABD, İsrail’e yeni savaş uçağı ve bomba sevkiyatına onay verdi ABD, İsrail'e yeni savaş uçağı ve bomba sevkiyatına onay verdi
23:15 İmamoğlu’ndan gövde gösterisi Seçim öncesi son konuşmasını AK Parti’nin kalesinde yaptı İmamoğlu'ndan gövde gösterisi! Seçim öncesi son konuşmasını AK Parti'nin kalesinde yaptı
23:29 Düzce’de bir kişi cami şadırvanında ölü bulundu Düzce'de bir kişi cami şadırvanında ölü bulundu
22:41 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yerel seçimde kazanacakları illeri tek tek saydı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yerel seçimde kazanacakları illeri tek tek saydı
22:04 İZBAN arıza yaptı, yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı İZBAN arıza yaptı, yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı
21:33 Sokak ortasında 4 çocuk annesi eşini katleden kocanın ifadesi ortaya çıktı: Aldattığı için öldürdüm Sokak ortasında 4 çocuk annesi eşini katleden kocanın ifadesi ortaya çıktı: Aldattığı için öldürdüm
20:51 YRP adayı İstanbul yarışından çekilecek mi Mehmet Altınöz suskunluğunu bozdu YRP adayı İstanbul yarışından çekilecek mi? Mehmet Altınöz suskunluğunu bozdu
19:23 Özgür Özel’den “Bana abla mabla demeyin“ diyen Akşener’e yanıt: Canı sağ olsun, ablam benim Özgür Özel'den "Bana abla mabla demeyin" diyen Akşener'e yanıt: Canı sağ olsun, ablam benim
18:41 İBB Başkan adayı Murat Kurum: Sultanbeyli’de fetret dönemini bitirecek miyiz İBB Başkan adayı Murat Kurum: Sultanbeyli'de fetret dönemini bitirecek miyiz?
18:02 İstanbul’da yarışı kim önde götürüyor Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında 1 puan fark var İstanbul'da yarışı kim önde götürüyor? Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında 1 puan fark var
17:25 Ali Koç’tan çarpıcı açıklamalar: TFF ceza verirse Türk futbolu sıkıntıya girer Ali Koç'tan çarpıcı açıklamalar: TFF ceza verirse Türk futbolu sıkıntıya girer
16:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting sonrası Murat Kurum’u sahneye çağırdı, görevli uyardı: Efendim onlar Sancaktepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting sonrası Murat Kurum'u sahneye çağırdı, görevli uyardı: Efendim onlar Sancaktepe'de
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2024 01:48:15. #1.11#
SON DAKİKA: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, seçim sürecindeki gayretleri ve yapılan yatırımları anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement