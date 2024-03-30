Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Millete hizmet yolunda devam edeceğiz

Politika

Ulaştırma ve Altyapı Abdulkadir Uraloğlu, "Millete hizmet yolunda tamam yok. Devam. Ne gerekiyorsa gücümüz neye yetiyorsa bize hangi görev tevdi ediliyorsa, bir görev tevdi edilmese de Allah rızası için bu vatanın evlatlarına biz hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçim çalışmaları kapsamında memleketi Trabzon'da gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Araklı ilçesinde düzenlenen mitinge katıldı. Mitingde AK Parti Araklı Belediye Başkanı adayı Hüseyin Avni Coşkun Çebi'ye destek isteyen Bakan Uraloğlu, yaptığı konuşmada, Allah rızası için bu vatanın evlatlarına hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi. Bakan Uraloğlu, "Şimdi Recep Çebi kardeşimiz dedi ki ben 15 yıl görev yaptım tamam. Millete hizmet yolunda tamam yok. Devam. Ne gerekiyorsa gücümüz neye yetiyorsa bize hangi görev tevdi ediliyorsa, bir görev tevdi edilmese de Allah rızası için bu vatanın evlatlarına biz hizmet etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Araklı- Bayburt karayolunun 10 kilometresinin ihalesini yaptık"

Araklı-Bayburt yolunda kalan kısımların ihalesinin yapılarak bitirileceğini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Birçok iş yaptık. Şimdi hemen tünelden çıkarken o günkü şartlarda o hemen viyadükler yaptık. Orayı biz normal dolgu ile geçecektik o zaman ben Karayolları Bölge Müdür yardımcısıydım. Araklılar dedi ki bizim plajımız burasıdır. Sahilimiz burasıdır buraya onu yapamazsınız. Burayı viyadükle geçeceksiniz. Biz de viyadükle geçtik. Ne kadar doğru iş yaptığımızı da bugün görüyoruz gerçekten. Onun için sizin ısrarınıza da teşekkür ediyoruz. Şimdi biliyorum Bayburt yolunu bekliyorsunuz. 90 kilometrelik bir yoldan bahsediyoruz. 4 kilometrenin üzerinde bir tüneli yaptık, trafiği açtık. Geri kalan 45 kilometreyi de bitirdik. Araklı'da il başkanımızdan vekillerimize kadar, belediye başkanı 'bu yola devam edeceğiz' dediler. Biz de ilk etapta Araklı'ya en yakın olan 7 kilometreyi bitirmiştik. Geri kalan 10 kilometrenin de ihalesini yaptık. Şimdi 2024 yılındayız, 2025 yılında inşallah o 10 kilometreyi bitiriyoruz. Ondan sonra 25, 26, 27, 28 geri kalan 35 kilometresini de tamamının ihalesini yapacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Nihayetinde 90 kilometreyi Allah'ın izniyle bitireceğiz. Zorlu bir coğrafya biliyoruz. Ama Araklı bunu hak ediyor ve bizde gereğini Allah'ın izniyle yapacağız" diye konuştu.

"Yüzde 85 güzel bir hedef; Allah'ın izniyle sizden onu bekliyoruz"

Seçimde Araklı için hedefi yüzde 85 olarak belirleyen Bakan Uraloğu, "Yeşilyurt Grup yolu biz Araklı belediyemiz ile gerek karayollarından gerekse büyükşehirde oraya da destek vererek katkı sağladık. Epey bir kısmını yaptık. Geri kalan kısmını da yapacağız. Hayırlı uğurlu olsun değerli hemşerilerim. Şimdi değerli hemşerilerim, burada sizin isteklerinizi dinledik. Sizin taleplerinizi aldık gerçekten. Onların da biz gereğini yapma noktasında olacağız. O zaman benimde sizden isteğim var. Bakın siz Cumhurbaşkanımıza yüzde 85'in üzerinde oy verdiniz. Şimdi cumhurbaşkanımız yarın akşam Araklı'da ne oldu diye soracak. Ona ne diyelim? Yüzde 85 güzel bir hedef. Allah'ın izniyle sizden onu bekliyoruz. İlçe başkanımız kendi rekorumuzu kıracağız diyor. Cumhur ittifakı olarak MHP ve AK Parti inşallah sizin güzel haberlerini bekliyorum" ifadelerini kullandı. - TRABZON