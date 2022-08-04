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Adil Karaismailoğlu, Türksat, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Bakan Karaismailoğlu: 'Türksat 6A'yı uzaya fırlattığımızda Türkiye, uzayda kendi uydusuyla temsil edilen ilk 10 ülkeden birisi olacak' - Son Dakika

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