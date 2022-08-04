Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayi binasına gelişi
Bakan Karaismailoğlu'nun ziyaretçi özel defterini imzalaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na hediye takdimi
Bakan Karaismailoğlu'nun Türksat 6A uydusunu incelemesi ve bilgi alması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları
Bakan Adil Karaismailoğlu'nun çalışanlar ile sohbet etmesi
Türksat 6A uydusu üzerinde çalışan mühendisler ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 6A uydusunun yapım çalışmalarını incelemesinin ardından açıklamalarda bulundu.
Son Dakika › Politika › Bakan Karaismailoğlu: 'Türksat 6A'yı uzaya fırlattığımızda Türkiye, uzayda kendi uydusuyla temsil edilen ilk 10 ülkeden birisi olacak' - Son Dakika