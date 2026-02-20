Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Eskişehir'e geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'nun yarın Eskişehir'e geleceği açıklandı.

Paylaşılan program akışına göre; Bakan Abdulkadir Uraloğlu, saat 10.30'da Ankara'dan Eskişehir'e doğru hareket edecek. Karayolu ulaşımı ile gelecek olan Bakan Uraloğlu, saat 12.30'da Eskişehir Valiliği, saat 13.00'da ise AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek. Uraloğlu'nun programı, saat 14.30'da Mihalgazi Belediye Başkanlığı ziyareti ile tamamlanacak. - ESKİŞEHİR