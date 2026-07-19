Ulus Kaymakamı Kadiroğlu'ndan duygusal veda - Son Dakika
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Ulus Kaymakamı Kadiroğlu'ndan duygusal veda

Ulus Kaymakamı Kadiroğlu\'ndan duygusal veda
19.07.2026 15:40  Güncelleme: 15:46
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Bartın'ın Ulus İlçesi Kaymakamı Fırat Kadiroğlu, Erzincan Vali Yardımcılığı'na atanması nedeniyle düzenlenen veda programında duygusal anlar yaşadı. Fahri hemşehrilik beratı alan Kadiroğlu, Ulus'tan gururla ayrıldığını belirtti.

Erzincan Vali Yardımcılığı görevine atanan Kaymakam Fırat Kadiroğlu, yaklaşık 3 yıldır görev yaptığı Bartın'ın Ulus ilçesine düzenelen programla veda etti. Kadiroğlu, yaptığı veda konuşmasında ise duygusal anlar yaşadı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Erzincan Vali Yardımcılığı görevine atanan Bartın'ın Ulus İlçesi Kaymakamı Fırat Kadiroğlu için veda programı düzenlendi.

Programa, Fırat Kadiroğlu ve eşi Ebru Kadiroğlu'nun yanı sıra, Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, Abdipaşa Belediye Başkanı Yaşar Dönmez, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Bozkurt, ilçe protokolü, kurum amirleri, muhtarlar ve davetliler katıldı.

Programda veda konuşması yapan Kadiroğlu, Ulus'ta görev yapmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyduğunu belirterek, görev süresi boyunca kendisiyle uyum içerisinde çalışan belediye başkanlarına, kurum amirlerine, muhtarlara ve tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Kadiroğlu, "Buraya Kaymakam olarak geldim ama Uluslu bir evladınız olarak ayrılıyorum. Mülki idare amirliği görevinde çok güzel çok özel anlara sahip olduk. Bugün de bizim için çok anlamlı. Belediye Başkanımız ve meclis üyelerimizin bana 'Sen bizim hemşehrimizsin' dediler ve beni Fahri Hemşehrilik Beratına uygun gördüler. Ulustan gururla bir şeref madalyası ile ayrılıyorum, bunun için ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Programda Kadiroğlu ve eşi duygusal anlar yaşadı. Program, Fırat Kadiroğlu'na hediyeler ve teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi. - BARTIN

Kaynak: İHA

Politika, Erzincan, Bartın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Ulus Kaymakamı Kadiroğlu'ndan duygusal veda - Son Dakika

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