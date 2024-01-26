Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika'nın "Gazze'de soykırım davası" başvurusunu kabul etti.
Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika'nın Gazze'de yaşanan olaylarla ilgili soykırım davası başvurusunu kabul etti. Yargıç Joan E. Donoghue, İsrail'e yönelik bazı iddiaların Soykırım Sözleşmesi hükümleri kapsamına girdiğini belirtti.
Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika'nın " Gazze'de soykırım davası" başvurusunu kabul etti. Yargıç Joan E. Donoghue, İsrail'e yönelik bazı iddiaların Soykırım Sözleşmesi hükümleri kapsamına girdiğini ifade etti. - LAHEY
Kaynak: İHA