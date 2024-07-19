Uluslararası Adalet Divanı'nın Filistin kararı: İşgalin sona erdirilmesi için önemli bir adım

Politika

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Gözlemcisi Riyad Mansur, Uluslararası Adalet Divanı'nın danışma görüşünü açıklamasının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün yaşananlar işgalin sona erdirilmesi ve Filistin halkının kendi geleceğini tayin hakkı olmak üzere devredilemez haklarının elde edilmesi yönünde atılmış önemli bir adımdır" dedi.

Filistin'in BM Daimi Gözlemcisi Riyad Mansur, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali ve bu topraklardaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşünü bildirmesinin ardından açıklamalarda bulundu. UAD'nin kararına "minnettar" olduğunu söyleyen Mansur, "Karar, bu yasadışı işgale karşı direnmeye devam etmek için sahip olduğumuz cephaneliğe ek bir güç" dedi.

Lahey'de açıklama yapan Mansur, "Halkımız bu işgale son vermek istiyor. Bugün yaşananlar işgalin sona erdirilmesi ve Filistin halkının kendi geleceğini tayin hakkı, devlet olma hakkı ile mültecilerin geri dönüş hakkı da dahil olmak üzere devredilemez haklarının elde edilmesi yönünde atılmış önemli bir adımdır" ifadelerini kullandı.

Mansur, Filistinli yetkililerle birlikte kararı "tüm ayrıntılarıyla" inceleyeceklerini belirterek, "Bir plan geliştireceğiz ve sonunda UAD'nin bu tarihi kararı doğrultusunda Genel Kurul'da tarihi bir karar ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.

"İsrail işgalinin yasadışı olduğunu teyit eden bir adalet zaferi"

Filistin Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, memnuniyetle karşılandığı belirtilen UAD'nin görüşü, "İsrail işgalinin yasadışı olduğunu teyit eden bir adalet zaferi" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, "Başkanlık, UAD kararını Filistin halkının kendi geleceğini tayin hakkının, topraklarının ve devlet olma hakkının yeniden teyidi olarak görmektedir. UAD kararının Kudüs de dahil olmak üzere Gazze ve Batı Şeria'da devam eden İsrail saldırganlığı ve soykırımının ortasında, halkımızın sömürgecilikten arınmış bir gelecek, mutlak ve tartışmaya kapalı kendi geleceğini tayin etme ve özgürleşme hakkını elde etme yolundaki umutlarını tazelediğini vurguladı" ifadelerini kullandı. - LAHEY