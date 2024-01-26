Uluslararası Adalet Divanı\'nın kararı Filistinlileri korumaya yardımcı olabilecek önemli bir adım

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, Uluslararası Adalet Divanı'nın açıkladığı ihtiyati kararlara ilişkin, "Filistinlileri daha fazla acı çekmekten ve telafisi mümkün olmayan zararlardan korumaya yardımcı olabilecek önemli bir adım" dedi.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD), İsrail'e yönelik soykırım davasındaki bazı ihtiyati kararların uygulanması kararı sonrası açıklamalar gelmeye devam ediyor. Uluslararası Af Örgütü Genel Sektreteri Agnes Callamard yaptığı açıklamada, mahkemenin kararı "Filistinlileri daha fazla acı çekmekten ve telafisi mümkün olmayan zararlardan korumaya yardımcı olabilecek önemli bir adım" olarak nitelendirdi. Callamard, "Karar, dünyanın İsrail'in Gazze Şeridi nüfusunu yok etmek için acımasız bir askeri politika yürütmesine ve Filistinlilere karşı benzeri görülmemiş bir ölçekte ölüm, dehşet ve acıya yol açmasına sessiz kalmayacağına dair açık bir mesaj gönderiyor" dedi.

UAD'nin kararının tek başına Gazzelilerin yaşadığı zulme son vermeyeceğini belirten Callamard, "İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını durdurması için İsrail üzerinde etkili ve birlik içinde uygulanması gereken bir baskıya duyulan acil ihtiyacı ortaya koymaktadır" şeklinde konuştu.

Ateşkes çağrısı yapan Callamard, "Mahkeme tarafından emredilmemiş olsa da tüm tarafların derhal ateşkes ilan etmesi, geçici tedbirlerin uygulanması ile benzeri görülmemiş sivil acıların sona erdirilmesi için en etkili şarttır" ifadelerini kullandı. - LONDRA