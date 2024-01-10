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UMED, İsrail'in Gazetecilere Yönelik Saldırılarını Kınadı - Son Dakika
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UMED, İsrail'in Gazetecilere Yönelik Saldırılarını Kınadı

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), İsrail'in sistemli bir saldırı güderek gazetecileri hedef almasını kınadı. UMED, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısının 112'ye yükseldiğini belirterek, İsrail'in yaptığı bu saldırıları uluslararası yasaların ihlali ve savaş suçu olarak nitelendirdi.

UMED, İsrail\'in Gazetecilere Yönelik Saldırılarını Kınadı
10.01.2024 - 12:04,  Güncelleme: 12:04
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Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), İsrail'in sistemli bir saldırı güderek gazetecileri hedef almasını kınadı.

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısı 112'ye yükselmişken, hangi gazetecilerin günü? Gazeteciler Günü kutlu değil, İsrail'in yaptığı, uluslararası yasaların ihlali ve savaş suçudur. İsrail'in sistemli bir saldırı güderek gazetecileri hedef almasını kınıyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA
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İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

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