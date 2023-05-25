Ümit Özdağ'a canlı yayında 2. tur ile ilgili soruldu: Seçimi Kılıçdaroğlu değil de Erdoğan kazanırsa ne olur? - Son Dakika
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Ümit Özdağ'a canlı yayında 2. tur ile ilgili soruldu: Seçimi Kılıçdaroğlu değil de Erdoğan kazanırsa ne olur?

25.05.2023 11:27

2. tur seçimleri öncesinde Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapan ve protokol imzalayan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ katıldığı canlı yayında merak edilen sorulara cevap verdi. "2. tur seçimlerini Kılıçdaroğlu değil de Erdoğan kazanırsa ne olur?" sorusuna yanıt veren Özdağ, "Sığınmacılar meselesini çözemeyen bir Türkiye hiçbir meselesini çözemez. Sonra sakın elim kırılsaydı demeyin, kızıma saldıran bu ahlaksız nereden çıktı demeyin" şeklinde konuştu.

28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçimleri öncesi dün düzenlediği basın toplantısında Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapan ve 7 maddeli bir protokole imza atan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ katıldığı canlı yayında gündemdeki sorulara yanıt verdi.

"SONRA NEDEN BU KİRALAR BU KADAR YÜKSEK DEMEYİN"

2. tur seçimlerini Kemal Kılıçdaroğlu'nun değil de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanması durumunda neler olabileceği sorulan Özdağ, "Sığınmacılar meselesini çözemeyen bir Türkiye hiçbir meselesini çözemez. Sonra neden domates bu kadar pahalı, kiralar neden bu kadar yüksek, kızıma saldıran bu ahlaksız nereden çıktı demeyin sakın.

"28 MAYIS'TA BU FIRSATI MUTLAKA DEĞERLENDİRİN"

Bunları biliyorsunuz ve bundan kurtulma fırsatınız var. 28 Mayıs'ta lütfen bu kurtulma fırsatını değerlendirin" yanıtını verdi.

"CUMHUR'A OY VEREN SEÇMEN PARLAMENTODA ÇOĞUNLUKTA DA OLDUĞUNU BİLİYOR"

Sunucunun "Peki denge ve denetim fırsatı var mı?" sorusuna da yanıt veren Özdağ, "Belki şu da iyi bir şeydir. En azından Cumhur İttifakı'na oy veren seçmen parlamentoda çoğunlukta da olduğunu biliyor. Şöyle düşünmesinde fayda var: 'Evet Cumhurbaşkanlığı bende değil, AK Parti'de değil ama parlamentoda Cumhur'un çoğunluğu var bu da benim için bir güvence' diye düşünürse haklıdır bunda. Hem Türkiye kazanır hem kendileri kazanır" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (13)
  • Gülay Kahraman: Sen Asam başkanı iken PKK bağlantısı olan kişiler ile görüşmeler yaparken ülkede daha fazla ekonomik sıkıntı vardı. O zaman sığınmacılar yoktu sen ve siz vardınız. Gerçi sen de mültecisin o zamanki ekonomik sıkıntıların sebebi sensin o zaman Cevap Yaz 147 50 Yayından Kaldır
  • Hakan Han Şah: senin dedelerinin kim olduğunu çok iyi biliyoruz. ataların kimler iyi biliyoruz. Sen bu ülkenin insanlarını bilerek galeyana getirmeye çalışıyorsun... kimlere hizmet verdiğinizi de biliyoruz... Cevap Yaz 110 55 Yayından Kaldır
  • Zeki Tutumlu: 20 sene öncede bu ülkede aynı sıkıntılar vardı ve siyaset sahnesinde siz vardınız neden o günlerde kira fiyatları ve ekonomik sıkıntılar aklınıza gelmiyordu acaba insanlar emekli aylıklarını bile alamıyordu. Ayrıca göçmen arıyorsanız ilk önce kendinizden başlamanız gerekir Cevap Yaz 124 54 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Ümit Özdağ'a canlı yayında 2. tur ile ilgili soruldu: Seçimi Kılıçdaroğlu değil de Erdoğan kazanırsa ne olur? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümit Özdağ'a canlı yayında 2. tur ile ilgili soruldu: Seçimi Kılıçdaroğlu değil de Erdoğan kazanırsa ne olur? - Son Dakika
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