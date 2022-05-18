Ümit Özdağ'dan Babacan'a "KHK'lıların haklarını iade edeceğiz" tepkisi: Gidip FETÖ'nün elini öpeceğim de tam olsun

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dün sosyal medya hesabından başta terör olmak üzere çeşitli nedenlerden dolayı görevden atılan KHK'lılarla ilgili bir paylaşımda bulundu. Babacan, "Kamu görevine alınamayan tüm KHK'lıların yasal, mali ve sosyal iade okuyor. Haklarındaki kısıtlamaları kaldıracağız. İsim yer tüm listeleri kamu ve kurumların kayıtlarından sileceğiz" dedi.

ÖZDAĞ'DAN TEPKİ GELDİ

Babacan'ın bu sözlerine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan tepki geldi. Bir paylaşım da kendisi yapan Özdağ, "Gidip FETÖ'nün elini öpeceğim de tam olsun. Ali Fetöcan" ifadelerini kullandı.

TAKİPÇİSİNİN SORUSUNA YANIT

Özdağ, bir takipçisi tarafından kendisine sorulan, "Peki siz niye Fethullah Gülen'i takip ediyorsunuz?" şeklindeki soruya da yanıt verdi. Özdağ, "Ben terör uzmanıyım. Teröristleri izlerim" sözlerini kullandı.