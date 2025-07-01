Ümit Özdağ\'dan CHP\'lileri kızdıracak karar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun 100'üncü günü için CHP, bugün İBB binasının bulunduğu Saraçhane'de miting yapılacak. Zafer Partisi teşkilatlara gönderdiği yazıda hiç kimsenin mitinge katılmamasını istedi. İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından düzenlediği çoğu mitingde o dönem tutuklu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için özgürlük isteyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bu karara ne diyeceği merak ediliyor.

"KİMSE KATILMAYACAK"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel vatandaşlara miting çağrısı yaparken Özdağ, partisinin il ve ilçe teşkilatlarına yazı gönderdi. Yazıda, "Bugün yapılacak CHP'nin Saraçhane'deki etkinliğine Zafer Partisi teşkilatlarından hiç kimse katılmayacaktır" ifadeleri yer aldı.

SEBEBİNİ AÇIKLADI

Öte yandan Özdağ'ın böyle bir karar vermesi dikkat çekti. İsmail Saymaz'a konuşan Özdağ, kararın gerekçesi için "LeMan'daki münasebetsiz karikatür üzerine çıkan provokasyon ve tepkilerin Saraçhane'ye taşınma ihtimali nedeniyle teşkilatın mitinge katılmamasını istedim. Ayrıca bu, CHP mitingi, bizim değil" dedi.

Özdağ, 21 Ocak'ta 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla İstanbul'da tutuklanmış, 17 Haziran'da tahliye edilmişti. Tahliyesinden 2 gün sonra CHP Genel Başkanı Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ ile görüşmüştü.