Ümit Özdağ'dan suikast çıkışı: Milli İstihbarat Teşkilatı ile paylaştım - Son Dakika
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Ümit Özdağ'dan suikast çıkışı: Milli İstihbarat Teşkilatı ile paylaştım

17.11.2022 08:35

Katıldığı canlı yayında kendisine yönelik suikast düzenleneceğine dair bilgilere ulaştığını ifade eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "İki değişik kanaldan gelen bu bilgiyi Milli İstihbarat Teşkilatına (MİT) resmi bir yazıyla parti kanalından yolladım" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı televizyon programında kendisine 'suikast' düzenlenmesine yönelik bilgilere ulaştığını ve bu bilgiyi Milli İstihbarat Teşkilatı ile paylaştığını açıkladı.

"DEVLET KAYITLARINA GİRMESİ İÇİN YOLLADIK"

Özdağ, "Bana yönelik olarak bir suikast ihbarı, bilgisi iki değişik kanaldan geldi. Ben de bu bilgiyi Milli İstihbarat Teşkilatı müsteşarına, şimdi başkanına geçen ay resmi bir yazıyla parti kanalından yolladım. Bana gelen bilgiler bunlardır. 'Devlet içerisinden yapılan bir çalışmayla, bana karşı bir suikast düzenleneceği bilgisi tarafıma ulaştı' dedim ve detayları genel sekreterimizin imzalı mektubuyla yolladık. Devlet kayıtlarına girmesi için yolladık" diye konuştu.

"PARTİMİZİN GENEL SEKRETERİNİ İFADE İÇİN ÇAĞIRDILAR"

Açıklamalarının devamında Özdağ, "Ama öğreniyoruz ki 10 gün önce Milli İstihbarat Teşkilatı bu mektubu savcılığa iletmiş. Savcılık da bir polis tahkikatı için polise iletmiş, Ankara Emniyet Müdürlüğü güvenlik şubesi, partimizin genel sekreterini ifade için çağırdı. Sayın genel sekreter de bana sordu. Ben kendisine 'Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ifade vermemesi gerektiğini, ifadeyi doğrudan savcıya vermesi gerektiğini' söyledim avukat arkadaşlarla konuştuktan sonra. İfade savcılığa verilecek" dedi.

"BU 2 ELEMAN BANA SUİKAST DÜZENLEYECEK ELEMANLARMIŞ"

Özdağ, açıklamalarını şöyle sürdürdü; "Mektubu Milli İstihbarat Teşkilatı'na ilettikten sonra yapılan bir operasyonda bir terör örgütünün 9 elemanı ele geçirildi. 2 elemanına da yol verildi bilgisi bize ulaştı. Bu 2 eleman, bana suikast düzenleyecek elemanlarmış. Demek ki Milli İstihbarat Teşkilatı'na yazmış olduğumuz mektup hedefine ulaştı."

Kaynak: AA
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Son Dakika Politika Ümit Özdağ'dan suikast çıkışı: Milli İstihbarat Teşkilatı ile paylaştım - Son Dakika

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