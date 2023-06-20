Ümit Özdağ, Suriye'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirecek - Son Dakika
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Ümit Özdağ, Suriye'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirecek

20.06.2023 21:26

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sığınmacıları ülkelerine göndereceklerini ifade etmesine rağmen Suriye'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. Temmuzun ikinci haftasında gerçekleşecek olan ziyaret gayri resmi olacak ve Şam başta olmak üzere Lazkiye'ye de uğrayacaklarını belirtti.

Son dönemlerde özellikle Suriyelilerle ilgili sert mesajları ile gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan sürpriz bir hamle geldi. Her fırsatta iktidara gelmeleri durumunda sığınmacıları ülkelerine göndereceklerini ifade eden Özdağ, önümüzdeki günlerde Suriye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

"BU GAYRİ RESMİ BİR ZİYARET OLACAK"

Cüneyt Özdemir Youtube Kanalı'nda yayınlanan Çözüm Önerisi programına konuk olan Ümit Özdağ, Suriye'ye yapacağı ziyaretle ilgili "Temmuzun ikinci haftasında 4 kişi Şam'ı ziyaret edeceğiz. Suriye'nin başkenti Şam'a gidiyoruz. Gerekenler yapıldı. Bugün pasaportlarımızı bildirdik. Şam'da halkı yerinde göreceğiz, Lazkiye'ye gideceğiz. Hayatın doğal akışına döndüğünü göstereceğiz. İlginç bir gezi olacak" ifadelerini kullandı.

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Ümit Özdağ, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ümit Özdağ, Suriye'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirecek - Son Dakika


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