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Ümit Özdağ: Türkiye dışarıdan kuşatılıyor, içeriden hançerleniyor - Son Dakika
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Ümit Özdağ: Türkiye dışarıdan kuşatılıyor, içeriden hançerleniyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin terörü kınayan bildiriye CHP ve HDP'nin katılmadığını belirterek, Türkiye'nin dışarıdan kuşatıldığını ve içeriden hançerlendiğini söyledi.

Ümit Özdağ: Türkiye dışarıdan kuşatılıyor, içeriden hançerleniyor
24.12.2023 - 13:39,
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ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi kınama için bildiri veriyor, CHP ve HDP buna katılmıyor. İktidarın ortağı olan HÜDA PAR'ın ne söylediğini duyan var mı aramızda PKK terör örgütünü kınıyor mu O da alkışlıyor. Özetle Türkiye sadece dışarıdan kuşatılmıyor aynı zamanda ne yazık ki içeriden de hançerleniyor dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bir dizi ziyarette bulunmak üzere Sivas'a geldi. Özdağ, ilk olarak kentteki bir restoranda basın mensupları ile bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Özdağ, son 3 günde Irak'ın kuzeyinden üzücü haberler geldiğini belirterek, Türk milletinin yüreği kan ağlıyor. Yaşanan hadiseler aslında hiç şaşırtıcı değil. Ülkemizin etrafındaki ateş çemberi her geçen gün daralıyor. Zafer Partisi olarak ülkemizin ağır bir kuşatma altında olduğu ve bu kuşatmanın her geçen gün daha da daraldığı konusunda aylardan beri ısrarla Türk devletini yönetmeye çalışan ve yönetemeyen kadroyu ve Türk halkını uyarıyoruz. Atılması gereken adımlar atılmadığı gibi Türkiye'yi ağır tehditlerle karşı karşıya bırakacak adımların arkası kesilmeden gerçekleştiriliyor dedi.

'ÜLKEMİZ YAŞADIĞI BU AĞIR SORUNLARI AŞACAKTIR'

TBMM Genel Kurulunda teröre karşı AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin ortak imzaladığı bildiri ile ilgili açıklamalarda bulunan Özdağ, teröre karşı iç cephede birliğin sağlanması gerektiğini belirterek, Mecliste, bu son terör olaylarında kınanması söz konusu oluyor. AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi kınama için bildiri veriyor, CHP ve HDP buna katılmıyor. İktidarın ortağı olan HÜDA PAR'ın ne söylediğini duyan var mı aramızda PKK terör örgütünü kınıyor mu O da alkışlıyor. Özetle; Türkiye sadece dışarıdan kuşatılmıyor aynı zamanda ne yazık ki içeriden de hançerleniyor. Buna rağmen ülkemiz yaşadığı bu ağır sorunları aşacaktır diye konuştu. (DHA)

Kaynak: DHA
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