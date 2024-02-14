İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale, Tire ve Bayındır ilçelerini ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale, Tire ve Bayındır ilçelerini ziyaret etti

İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale, Tire ve Bayındır ilçelerini ziyaret etti

İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale, Tire ve Bayındır ilçelerini ziyaret ederek seçim çalışmalarını sürdürdü. Özlale, Bayındır'da belediyenin metruk binaları ve engelli vatandaşların sorunlarına çözüm bulacaklarını belirtirken, Tire'de tarım ve sanayi sektörünü destekleyecek projelerini anlattı.

14.02.2024 10:59
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İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale, seçim çalışmaları kapsamında Tire ve Bayındır ilçelerini ziyaret etti.

Seçim bürosundan yapılan açıklamaya göre Özlale, ilk olarak Bayındır ilçesindeki Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Ziraat Odası, Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifini ziyaret etti.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Özlale, Bayındır'da halkın bir çok sorununun yıllardır çözüm beklediğini belirterek, "Belediyenin metruk halde bıraktığı birçok bina bulunuyor. Engelli vatandaşlara hizmet eden okulun yıkılmasına rağmen yenisinin yapılmaması engelli vatandaşlarımız için büyük bir problem. Bu sorunlar çözülmeyecek sorunlar değil. Biz hizmet öncelikli belediyecilik anlayışımızla bu sorunların hepsini kısa sürede çözeriz. Yeter ki İzmir halkı bize güvensin." ifadelerini kullandı.

Tire'de ise Belediye Başkanı Atakan Duran, Ziraat Odası ve Tire Süt Kooperatifini ziyaret eden Özlale, projelerini anlattı.

Tire Çarşısı'nda esnaf ve pazarcılarla sohbet eden Özalele, tarım ve tarıma dayalı sanayinin geliştiği bu bölgelerde üretici ve sanayiciyi destekleyecek projelerle bölgenin refahını daha da artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale, Tire ve Bayındır ilçelerini ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale, Tire ve Bayındır ilçelerini ziyaret etti - Son Dakika
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