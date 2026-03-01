Umman ve İran Arasında Telefon Görüşmesi - Son Dakika
Umman ve İran Arasında Telefon Görüşmesi

01.03.2026 20:12
Umman Dışişleri Bakanı, İran'ın gerilimi azaltma çabalarına açık olduğunu aktardı.

Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin yaptıkları telefon görüşmesinde kendisine İran'ın gerilimin azaltılmasına yönelik her türlü ciddi çabaya açık olduğunu belirttiğini aktardı.

Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü. Umman Dışişleri Bakanlığı, Al-Busaidi'nin görüşmede Umman'ın ateşkes ve tüm tarafların meşru taleplerinin karşılanacağı şekilde diyaloğa dönülmesi çağrısını sürdürdüğünü teyit ettiğini belirttiği aktarıldı. Bakanlık, Arakçi'nin görüşmede Al-Busaidi'ye İran'ın gerilimin azaltılmasına yönelik her türlü ciddi çabaya açık olduğunu belirttiğini aktardı. - MASKAT

