Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım: İstanbul'u muradına erdireceğiz - Son Dakika
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Politika

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım: İstanbul'u muradına erdireceğiz

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım: İstanbul\'u muradına erdireceğiz

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, İstanbul'u muradına erdireceklerini söyledi. İHH'nın düzenlediği kahvaltı programında konuşan Yıldırım, depremin yaralarını birlikte sarmaları gerektiğini belirtti.

02.03.2024 12:48  Güncelleme: 12:51
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Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, " İstanbul'u muradına erdireceğiz" dedi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Ümraniye'de kahvaltı programı düzenledi. Gerçekleştirilen programa, Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve gönüller katıldı. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Kur'an- Kerim tilavetinin ardından, yardım ekiplerinin depremde yaptıkları çalışmalar film olarak oynatıldı. Etkinliğe katılanlara ise çıkışta deprem çantası verildi.

"İstanbul'u muradına erdireceğiz"

Başkan Yıldırım, "5 yıllık dönemde İstanbul'da bir deprem oldu. Nasıl bir deprem? Bir arkadaşa teslim edildi İstanbul ve nasıl bir depremle karşı karşıya olduğumuzu hep beraber görüyoruz. Bu depremin yaralarını şimdi beraberce sarmamız lazım. 31 Mart'ta bu depremin yaralarını sarmamız lazım. İstanbul'u muradına erdireceğiz Murat Kurum ile birlikte inşallah. Hep beraber ilçelerimizle birlikte yeniden İstanbul'u hizmet kervanına nasıl katabiliriz? Sizlerin destekleriyle" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım: İstanbul'u muradına erdireceğiz - Son Dakika

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