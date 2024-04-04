Umut Akpınar Ereğli İlçe Belediye Başkanı olarak göreve başladı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı seçilen Umut Akpınar, mazbatasını alarak görevine başladı.
Başkan Akpınar, Ereğli Adliyesinde İlçe Seçim Kurulundan törenle mazbatasını aldı. Başkan Umut Akpınar, mazbatasını aldıktan sonra vatandaşlarla birlikte Ereğli Adliyesinden Ereğli Belediyesine yürüyerek gitti. Başkan Akpınar belediye önünde çalışanlar ve vatandaşlar tarafından çiçeklerle karşılandı. Ereğli halkına teşekkür eden Akpınar, makamına geçerek görevini devraldı. Akpınar, ilçedeki yetkililere, seçim sürecinde sandıklarda görev alan polis ve jandarmaya, tüm görevlilere ve partililere teşekkür etti. Başkan Akpınar, "Ereğli'yi hep birlikte yöneteceğiz" şeklinde konuşarak, "Ereğli'yi tertemiz tutalım. İlk işimiz bu olsun. Tertemiz Ereğli sloganıyla işe başlayalım, gelin hep birlikte farkındalık oluşturalım" dedi. - KONYA
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara 2'nolu Baro'nun düzenlediği iftar programında adaletin milletin hak kapısı olması gerektiğini vurguladı. Yılmaz, adaletin temelinde insanın olduğunu belirterek, adalet sisteminin güçlendirilmesi için yapılan reformlara değindi. Ayrıca, avukatlık mesleğinin ve yargının savunma tarafının güçlendirilmesine önem verdiklerini ve hukukun üstünlüğünün korunması için çalıştıklarını ifade etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca vatandaşın seyahatiyle memlekette bir nevi 'kavimler göçü' yaşanacağını belirtti. Bakanlık olarak kara, deniz, hava ve demiryollarında tüm önlemlerin alındığını söyleyen Uraloğlu, bayram süresince karayollarında denetimlerin sıkılaştırıldığını ve ücretsiz ulaşım imkanları sağlandığını açıkladı.
CHP'den Kahramankazan Belediye Başkanı seçilen Selim Çırpanoğlu, mazbatasını alarak görevine başladı. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Esra Coşkun tarafından mazbatası verilen Çırpanoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da törende konuşarak, Kahramankazan'da iktidar ve muhalefetin birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.
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