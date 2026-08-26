Ünal Üstel'den Rum tarafına tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Barcelona akademisinin Lefkoşa'da gerçekleştirmeyi planladığı kampı engelleme girişimlerine ilişkin, "Kıbrıs Türk halkının dünyayla buluşması kimsenin iznine tabi değildir. Kıbrıs'ta güvenin yolu Kıbrıs Türk halkını yok saymaktan değil, onun haklarına, egemen eşitliğine ve eşit uluslararası statüsüne saygı göstermekten geçmektedir" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Barcelona akademisinin Lefkoşa'da gerçekleştirmeyi planladığı organizasyona yönelik Rum tarafının engelleme girişimleri ile KKTC'deki üç üniversitenin QS Dünya Üniversite Sıralaması'nda "Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs" ifadesiyle yer almasına gösterilen tepkileri değerlendirdi. Üstel, Rum tarafının son dönemde Kıbrıs Türk halkına yönelik sergilediği tutuma tepki göstererek, "Rum tarafının son günlerde Kıbrıs Türk halkına yönelik sergilediği tahammülsüzlüğü ibretle izliyoruz" dedi. Bir taraftan Barcelona akademisinin KKTC'de çocuklar ve gençlerle buluşmasını engellemek amacıyla uluslararası düzeyde girişimlerde bulunulduğunu belirten Üstel, diğer taraftan Doğu Akdeniz Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi ve Lefke Avrupa Üniversitesi'nin QS Dünya Üniversite Sıralaması'nda "Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs" olarak yer almasına tepki gösterildiğini kaydetti.

"Çocuklarımızın futbol oynamasına tahammülünüz yok"

Rum tarafındaki aşırı sağcı ELAM'ın "Kuzey Kıbrıs diye bir yer yoktur" söylemiyle üniversitelerin listeden çıkarılmasını istediğini ve Rum Dışişleri ile Eğitim Bakanlıklarını harekete geçmeye çağırdığını ifade eden Ünal Üstel, Rum liderliğine seslendi. Üstel, "Çocuklarımızın futbol oynamasına tahammülünüz yok. Gençlerimizin dünyayla buluşmasına tahammülünüz yok. Üniversitelerimizin uluslararası başarılarına tahammülünüz yok. 'Kuzey Kıbrıs' adının dünyada görünmesine tahammülünüz yok. Peki Kıbrıs Türk halkının nesine tahammülünüz var" ifadelerini kullandı.

"Böyle güven oluşturulmaz, böyle uzlaşma olmaz"

Rum tarafının bir yandan "çözüm", "uzlaşma", "diyalog" ve "güven artırıcı önlemler" söylemlerini kullandığını, diğer yandan Kıbrıs Türk halkının spor, eğitim, kültür ve ekonomi alanlarında dünyayla kurduğu temasları engellemeye çalıştığını belirten Üstel, "Böyle güven oluşturulmaz. Böyle uzlaşma olmaz. Böyle bir zihniyetle anlaşma hiç olmaz" şeklinde konuştu.

Kıbrıs Türk halkının varlığının inkar edilerek güven oluşturulamayacağını kaydeden KKTC Başbakanı, çocukların ve gençlerin dünyayla buluşmasının engellenmesiyle iki halkın yakınlaştırılamayacağını söyledi.

"Barcelona ve üniversitelerimize yönelik tavır aynı zihniyetin ürünü"

Barcelona akademisi konusunda ortaya konulan tavır ile KKTC üniversitelerine yönelik girişimlerin "aynı zihniyetin ürünü" olduğunu savunan Üstel, söz konusu yaklaşımın Kıbrıs Türk halkını dünyadan koparmayı ve görünmez kılmayı hedeflediğini belirtti. Üstel, "Artık herkes şunu anlamalıdır: Kıbrıs Türk halkı bu adada vardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır. Devletimiz, kurumlarımız, üniversitelerimiz, çocuklarımız ve gençlerimiz vardır. Bizim bu topraklarda eşit, özgür ve güven içinde yaşama hakkımız vardır" dedi.

"Kıbrıs Türk halkının dünyayla buluşması kimsenin iznine tabi değildir"

Rum liderliğinin Kıbrıs'ta güven ortamı oluşturmak ve iki taraf arasında yeni bir dönem başlatmak istemesi halinde, Kıbrıs Türk halkını yok sayan ve uluslararası temaslarını engellemeyi amaçlayan politikalardan vazgeçmesi gerektiğini belirten Üstel, "Kıbrıs Türk halkının dünyayla buluşması kimsenin iznine tabi değildir" şeklinde konuştu.

KKTC'nin çocukların ve gençlerin önünü açmayı, üniversiteleri daha ileriye taşımayı ve devletin uluslararası görünürlüğünü artırmayı sürdüreceğini vurgulayan Üstel, "Kıbrıs'ta güvenin yolu Kıbrıs Türk halkını yok saymaktan değil, onun haklarına, egemen eşitliğine ve eşit uluslararası statüsüne saygı göstermekten geçmektedir" ifadelerini kullandı.