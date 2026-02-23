Ünal Üstel: Stratejik Projelerin Yanındayız - Son Dakika
Ünal Üstel: Stratejik Projelerin Yanındayız

23.02.2026 18:58
KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye ile stratejik projelere onay vereceğini açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, " Türkiye'nin stratejik konumda getirdiği hangi onay yasası varsa ben imzalayacağım" dedi.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Fiber Optik Protokolü'ne ilişkin eleştirilere yanıt verdi. Üstel, hükümetin dört yılı dolmadan hayata geçirdiği projelere dikkat çekerek, önümüzdeki dönemde altyapı ile halkın refahına yönelik çalışmaların süreceğini söyledi. Üstel, bazı kararların muhalefetle birlikte, bazılarının ise oy çokluğuyla alınabileceğini belirterek, bunun demokrasinin gereği olduğunu ifade etti. Meclis'te yaşanan sözlü tartışmalara da değinen Üstel, milletvekillerini karşılıklı saygı ve dinleme kültürüne davet etti. Başbakan Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile imzaladıkları onay yasasının herkes tarafından çok stratejik olduğunu kabul ettiğini belirterek, "Böyle bir stratejik proje Türkiye Cumhuriyeti'yle yapılmasın, peki sorarım milletvekillerine kiminle yapılsın?" dedi.

Hükümetin konuyla ilgili hukukçulardan görüş aldığını ve komite aşamasında savcının da hazır bulunduğunu belirten Üstel, görüşülen metnin Türkiye Cumhuriyeti ile en üst düzeyde imzalanmış stratejik bir protokolün onay yasası olduğunu belirtti.

"Ek protokol konusunda herhangi bir endişemiz yok"

Akdeniz ve Ortadoğu'da yaşananlara değinen Üstel, Gazze'de yaşananlara dünyanın seyirci kaldığına, Türkiye dışında kimsenin sesinin çıkmadığına dikkati çekti. Üstel, ilgili bakanlığın internet sağlayıcılarıyla görüşmelerinin devam ettiğini kaydederek, bu görüşmeler ışığında konsensüs sağlanan maddelerin onay yasası geçtikten sonra tekrar masaya konacağını ve bunun geçmişte örnekleri olduğunu belirtti. Başbakan Üstel, geçmişte su projesinde de ek protokollerle düzenleme yapıldığını hatırlattı. "Ek protokol konusunda herhangi bir endişemiz yok" ifadelerini kullanan Üstel, enerji konusundaki onay yasası Meclis'ten geçtikten sonra da üç tane ek protokol imzalandığını hatırlattı. Üstel, "Türkiye Cumhuriyeti, hiçbir zaman Kıbrıs Türkü'nün isteğine yok demedi. Dün de yok demedi, bugün de yok demez, yarın da yok demeyecek. Hiç kimse endişe duymasın" dedi.

Ekonomik örgütlerin de endişelenmemesini isteyen Üstel, "Biz buradayız. İlgili taraflar arasında görüşmeler yapılacak ve hemfikir olabilecekleri maddeler üzerinde düzeltmeleri yapacaklardır" ifadelerini kullandı. Onay yasasında yalnız söz konusu şirkete ait bir düzenleme yapmadıklarını belirten Üstel, bütün yatırımcılara ülkede yatırım yaparken muafiyet uyguladıklarını kaydetti.

Projenin hayati ve çok stratejik olduğunu vurgulayan Üstel, "Bu proje geçtikten ve fiber optik kabloları bu ülkeye evden eve çekildikten sonra göreceksiniz ki, bu halkın menfaatini ve güvenliğini koruyacak ne sistemler varsa ülkeye gelecek. O yüzden biz hep diyoruz, bu ülkeyi artık dijital ada yapacağız" ifadelerine yer verdi.

Üstel, "Türkiye'nin stratejik konumda getirdiği hangi onay yasası varsa ben imzalayacağım" dedi. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

