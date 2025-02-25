ÜNİPERSEN'den Adaletsiz Promosyon Uygulamalarına Tepki - Son Dakika
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Politika

ÜNİPERSEN'den Adaletsiz Promosyon Uygulamalarına Tepki

ÜNİPERSEN\'den Adaletsiz Promosyon Uygulamalarına Tepki

ÜNİPERSEN, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ndeki promosyon anlaşmalarını eleştirerek adalet talep etti.

25.02.2025 13:14
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Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN) tarafından yapılan açıklamada, " Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde yürütülen hukuki süreçte, üniversite yönetiminin mevzuata aykırı şekilde, birinci protokolü sonlandırmadan ikinci bir protokol imzaladığı tespit edilmiştir. Beş yıllık üst sınırı aşan bu anlaşma, ülkemizde ki enflasyon ortamında kamu yararına ve personel menfaatine açıkça aykırıdır. Adaletsiz anlaşmalar son bulmalı" denildi.

Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN) tarafından maaş promosyonlarıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Maaş promosyonlarında çalışanları mağdur eden adaletsiz uygulamalara karşı güçlü mücadelemizi sürdürüyoruz. Sendikamız, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde banka sözleşmesini dava yoluyla temin etmiş ve bu protokolü Sayıştay'a şikayet ederek sürecin takipçisi olmaktadır. Ayrıca maaş protokolünün iptali için de hukuki süreç başlatmıştır. Üniversite yönetimlerine çağrımız; üniversite yönetimleri bankaların yanında değil çalışanlarının yanında yer almalıdır. Son günlerde üniversitelerde yapılan promosyon anlaşmaları, güncelleme gerekliliğini ortaya koymaktadır. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi: 3 yıllık 82 bin 550 TL, Manisa Celal Bayar Üniversitesi: 3 yıllık 75 bin 100 TL, Yukarıda ki anlaşmalar yapılırken üzerinden henüz 1 yıl geçmiş, ODTÜ: 3 yıllık 25 bin 200 TL, Hacettepe Üniversitesi: 4 yıllık 42 bin 200 TL, Kırklareli Üniversitesi: 29 bin 100 TL gibi anlaşmaları kabul etmek mümkün değildir. Yukarıda ki tablo, maaş promosyonlarının adil bir şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Uzun vadeli ve düşük tutarlı maaş promosyon anlaşmaları, çalışanların ekonomik kayıplarını artırmaktadır."

ÜNİPERSEN'nin Taleplerine de yer verilen açıklamada, adaletin tesisi için somut adımlar atılması istenirken," 60.000 TL'nin altında kalan tüm promosyon anlaşmalarının iptal edilmesi ve yeniden güncelleme veya ihale sürecine geçilmesi, anlaşma sürelerinin 3 yıl ile sınırlandırılması, anlaşmalara, her yıl enflasyon oranında artış yapılmasını sağlayan maddelerin eklenmesini talep ediyoruz. Bu talepler, kamu idarelerine ek mali yük getirmeksizin çalışanların haklarını koruma altına almayı hedeflemektedir. Ancak, bazı bankaların ve üniversite yönetimlerinin bu taleplere direnç gösterdiği görülmektedir" İfadelerine yer verildi.

ÜNİPERSEN: Hakkımız olanı alana kadar mücadeleye devam"

ÜNİPERSEN'in daha önce birçok üniversitede adaletsiz promosyon anlaşmalarının iptali için öncü olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün ise maaş promosyonu düzenlemelerinin iyileştirilmesi adına yeni bir mücadele başlatılmıştır. Hukuki ve idari tüm yollar aktif olarak kullanılmaktadır. Üniversite çalışanlarının haklarını savunmak ve bankaların rant politikalarına karşı durmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. ÜNİPERSEN olarak, üyelerimizi enflasyon ve bankaların rant kavgasına teslim etmeyeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Politika, Ekonomi, Eğitim, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika ÜNİPERSEN'den Adaletsiz Promosyon Uygulamalarına Tepki - Son Dakika

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